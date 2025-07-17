中國農民張勝武追夢 自製潛艇成功試航

中國60歲農民張勝武建造出1艘名為「大黑魚」的潛艇。（法新社）

2025/07/17 14:58

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然潛艇在人們眼中極為先進，但存在農民僅憑一己之力就建造出簡易潛艇案例。中媒《央視》聲稱，中國60歲農民張勝武（Zhang Shengwu，音譯）建造出1艘名為「大黑魚」（Big Black Fish）的潛艇，該潛艇最近在安徽省馬鞍山市試航成功。「大黑魚」長7公尺，可容納2人，下潛深度達8米，每次可在水下停留30分鐘。

根據《法新社》報導，張勝武為安徽省東部村民，2014年他在電視上看到建造潛艇的影片後，決定建造自己的潛艇。雖然妻子反對「昂貴、危險、無用」的想法，張勝武還是開始追逐他的潛艇夢。

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張勝武先是花費5000人民幣（約2萬人民幣）購買鋼板、引擎和其他材料，並於2016年推出了他的第一代潛艇，但該潛艇存在漏水缺陷。

幾年後張勝武又花了4萬人民幣（約16萬台幣）建造一個笨重的新鋼結構，在潛艇底部澆築2噸混凝土，並增加了2個壓載艙，完成「大黑魚」。該潛艇使用小型電池和引擎，時速僅4節，半小時後就需浮出水面。

值得注意的是，張勝武並非第一個深入研究潛艦建造的中國發明家。2015年中國陝西省北部1位村民欠債20萬人民幣（約82萬台幣），才建造了1艘9.2公尺長的潛艇。2009年卡拉OK酒吧工作人員陶祥利（Tao Xiangli，音譯）駕駛1艘自製淺艇在北京某個水庫周圍巡遊。

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