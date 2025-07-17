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    刺殺獨裁者是叛國或救國行為？南韓重審45年前驚天血案

    朴正熙（右）與女兒朴槿惠（左）。（美聯社檔案照）

    朴正熙（右）與女兒朴槿惠（左）。（美聯社檔案照）

    2025/07/17 14:57

    〔編譯陳成良／綜合報導〕一場改變南韓現代史的槍響，在近半世紀後，將重新接受司法的檢驗。據法新社17日報導，南韓法院已正式重審前中央情報部部長金載圭的案件，他因在1979年刺殺獨裁總統朴正熙而被判處死刑。這場重審，將再次叩問這位刺客在歷史上的定位：究竟是叛國者，還是民主化的推手？

    朴正熙以鐵腕統治南韓超過15年，最終在1979年的一場晚宴上，被他最信任的心腹、時任情報首長的金載圭開槍射殺。金載圭隨後被軍事法庭以「意圖發動內亂」的罪名判處死刑，並迅速執行。然而，他的家屬堅稱，金載圭的行動是為了終結獨裁、阻止一場潛在的大屠殺，而非為了一己之私。

    金載圭85歲的妹妹金貞淑（Jung-sook）在法庭上引述其兄的遺言：「10月26日革命的目的，是為了恢復民主，並避免人民做出巨大的犧牲。」在朴正熙統治的末期，釜山等傳統支持地爆發了大規模的民主示威。金載圭在當年的審判中曾透露，朴正熙的警護室長車智澈曾揚言，「死上兩百萬人也無所謂」來鎮壓示威。金載圭最終在晚宴上，將朴正熙與車智澈雙雙擊斃。

    這起刺殺案的悲劇性，也延伸至朴正熙的家庭。他的3個孩子在母親於1974年遭誤殺後，再度成為孤兒。其中一個孩子，正是日後當選總統、卻又因貪腐醜聞遭彈劾入獄的朴槿惠。

    這起充滿謎團的刺殺事件，數十年來不斷被改編為影視作品，其中最知名的，是由《魷魚遊戲》影帝李炳憲主演的電影《南山的部長們》。如今，隨著重審的開啟，南韓社會將再次被迫直面那段最黑暗的歷史，並為那改變國運的一槍，尋找一個最終的答案。

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