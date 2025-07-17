日本反中意識抬頭？ 平成世代候選人以反中議題受矚目

日本經濟新聞報導，中國投資環境惡化，2024年日本對中淨投資額與3年前相比減少63%，但對全球整體反增37%，可見日本資金正在遠離中國，轉向其他地區。（路透）

2025/07/17 15:04

〔駐日特派員林翠儀／東京17日報導〕以無黨籍身分在東京參選日本參議員的平野雨龍，昨天前往中國大使館前提出宣言，強調台灣的命運與日本息息相關，若台灣失守，日本將成為下一個目標。

在選舉造勢中明確反中的言論，這並非首見，今年6月東京都議員選舉時，女性會計士伊藤沙織里也以「不想讓日本變成中國的第6顆星」受到矚目，最後順利當選都議員。包括成為這次參院選舉爭議焦點之一的「外國人問題」在內，似與日本人的反中意識抬頭有密切關係。

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雖然日本的「外國人問題」涵蓋多國籍人士，但在實際討論中，中國人常被特別點名，例如中國人在日本大量購買土地、濫用社會福利、間諜疑慮與滲透等。而涉及國家安全層次的「台灣有事」，也與中國威脅武統台灣有絕對的關係。

日本人對中國的親近感與信任度持續低落，日本非營利組織「言論NPO」去年底公布的民調顯示，日本人對中國持負面印象的比例占受訪者的89%，再如笹川和平財團公布的好感度調查，也有7成以上受訪者對中國「不具好感」。

伊藤沙織里是一位35歲的女性，她因為具有公認會計士和稅理士的資格，組織「減稅黨」，主張「減稅」、「削減社會保險費」、「非法外國人歸零」，強調日本人優先、限制外資土地取得，強烈反對日本被外資（特別是中國）滲透，曾公開表示「不想讓日本變成中國的第6顆星，也不想成為美國的第51顆星」。

伊藤來自日本農業大縣茨城縣，沒有任何背景，學歷只有高中畢業，她在2023年首次參選都議員，2024年參選眾議員，今年2月參選千代田區長均落選，6月的都議員選舉是她第4次參與選舉，最後以7千多票當選，她向媒體表示，競選經費僅花了8458圓（約合台幣1705元）。

伊藤於1989年出生，剛好是平成元年，平成年間出生的日本小孩經歷過經濟泡沬破裂後「失落的30年」，對日本社會現狀抱有的深刻不滿與改革渴望，促使他們更具行動力，而且他們也很擅於運用網路和社交平台做宣傳。

31歲的平野雨龍，也是平成世代的女性，她並不諱言兒時受虐和多次輕生的經歷，她把創傷轉化為力量，開始投入社會運動與對政治的關心。本業為和服模特兒的平野，2019年開始投入聲援香港反送中運動，被網友稱為是「日本反送中第一人」，2024年她入境香港時遭到拒絕並遣返。平野在中文圈網路的關注度頗高，維基百科對她的介紹僅有繁體中文版，而沒有日文版。

平野以無黨籍身分在東京投入這次的參議員選舉，平野在選戰中強調「反中強硬派」立場，提出6項政見中有4項針對中國，包括：嚴格限制中國移民、 限制中國人土地取得、 強化歸化標準和制定反間諜法。平野強調，中國正在透過人口外移進行「靜默侵略」，並呼籲日本不能步上台灣後塵。

昨天她直接在中國駐日大使館前宣讀她的反中宣言，她指出，台灣海峽的緊張局勢仍在升高。台灣被中國吞併之後，尖閣諸島、與那國島、沖繩，甚至整個日本會面臨什麼樣的未來？絕不能當作無關己事。「我們向侵略日本者默默低頭的日子已經結束了。」

參議員選舉的東京選區呈現參選爆炸的狀態，32位候選人爭取7個席次。平野能否像伊藤一樣在東京取得勝選，雖然難度極高，但值得注意。

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