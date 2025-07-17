巴裔美國青年遇害 約旦河西岸暴力升溫

美國要求以色列積極調查巴勒斯坦裔美國人穆薩萊特謀殺案。（擷自X@maitelsadany）

2025/07/17 14:40

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國駐以色列大使哈克比（Mike Huckabee）15日表示，他已要求以色列積極調查巴勒斯坦裔美國人穆薩萊特（Saif Musallet）命案。穆薩萊特在以色列佔領的約旦河西岸探親時被毆打致死。

根據《CBS News》報導，赫卡比15日在社群媒體上發文表示，穆薩萊特死亡時只有20歲，必需追究這起犯罪恐怖主義行為責任。

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穆薩萊特家人指出，他於11日在約旦河西岸被以色列定居者毆打致死。家人聲稱，穆薩萊特在試圖保護位於拉馬拉（Ramallah）北部辛吉爾鎮（Sinjil）的家人土地時與定居者發生衝突，並被定居者包圍3個多小時。人群散去後，穆薩萊特的弟弟將他抬上救護車，但他在抵達醫院前就去世了。

聯合國人權事務高級專員發言人阿爾-基坦（Thameen Al-Kheetan）15日說，穆薩萊特遇害之際，正值以色列佔領的約旦河西岸地區暴力事件加劇。他表示，過去幾週以色列定居者和安全部隊加大對約旦河西岸地區巴勒斯坦人的殺戮、襲擊和騷擾。

阿爾-基坦指出，2025年上半年共有757起定居者襲擊事件，造成巴勒斯坦人傷亡或財產損失，比2024年同期增加了13%。他強調，以色列作為佔領國必需採取一切可行措施，確保約旦河西岸安全。

以軍聲稱，事件發生後以色列警方和軍警刑事調查司立即展開聯合調查。

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