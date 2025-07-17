為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    加州高鐵花17年燒千億美元還沒蓋好 川普痛斥騙局宣布終止補助

    加州高鐵計畫的歷史最早可追溯至2008年，至今仍未完工。（路透）

    加州高鐵計畫的歷史最早可追溯至2008年，至今仍未完工。（路透）

    2025/07/17 14:47

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普宣布，終止對加州高鐵的聯邦資助，他強調聯邦政府不會再為這個「騙局」投入半毛錢，痛批這個從2008年通過的高鐵建設案，將美國人民從「災難性的、嚴重超支的『通往虛無的高鐵』中解救出來」。

    綜合外媒報導，川普宣布，終止對加州高鐵的聯邦資助，他痛批這個爛攤子花費納稅人數千億美元，而除了成本超支外一無所獲。當初承諾的鐵路至今仍未建成，也永遠不會建成，「多虧了美國交通部長達菲（Sean Duffy），不會再有一分聯邦資金花在這個紐森騙局上了。」

    美國交通部長達菲在X平台表示，加州州長紐森和加州高鐵是「加州政府無能，甚至是腐敗的展現」，預算從330億美元飆升至1350億美元，但完工遙遙無期，「這就是我們為什麼今天要停止提供資金給這個通往虛無的高鐵，我不會讓紐森浪費你的納稅錢」。

    加州高鐵計畫的歷史最早可追溯至2008年，時任加州州長阿諾·史瓦辛格通過加州高鐵建設案，連接加州兩大城市舊金山和洛杉磯，總長逾800公里，最初預估成本為330億美元。

    2015年第一階段工程開工，不過2019年的2月，加州州長紐森宣布，由於工程全線成本飆升至773億美元、工期延誤和管理方面的擔憂，高鐵項目將縮短為中央谷地約200公里路段，但目前這個工程僅完成了約35公里的填土工程和11座立體交叉結構，通車時程從2020年延至至少2033年以後。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播