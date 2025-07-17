加州高鐵花17年燒千億美元還沒蓋好 川普痛斥騙局宣布終止補助

加州高鐵計畫的歷史最早可追溯至2008年，至今仍未完工。（路透）

2025/07/17 14:47

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普宣布，終止對加州高鐵的聯邦資助，他強調聯邦政府不會再為這個「騙局」投入半毛錢，痛批這個從2008年通過的高鐵建設案，將美國人民從「災難性的、嚴重超支的『通往虛無的高鐵』中解救出來」。

綜合外媒報導，川普宣布，終止對加州高鐵的聯邦資助，他痛批這個爛攤子花費納稅人數千億美元，而除了成本超支外一無所獲。當初承諾的鐵路至今仍未建成，也永遠不會建成，「多虧了美國交通部長達菲（Sean Duffy），不會再有一分聯邦資金花在這個紐森騙局上了。」

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美國交通部長達菲在X平台表示，加州州長紐森和加州高鐵是「加州政府無能，甚至是腐敗的展現」，預算從330億美元飆升至1350億美元，但完工遙遙無期，「這就是我們為什麼今天要停止提供資金給這個通往虛無的高鐵，我不會讓紐森浪費你的納稅錢」。

加州高鐵計畫的歷史最早可追溯至2008年，時任加州州長阿諾·史瓦辛格通過加州高鐵建設案，連接加州兩大城市舊金山和洛杉磯，總長逾800公里，最初預估成本為330億美元。

2015年第一階段工程開工，不過2019年的2月，加州州長紐森宣布，由於工程全線成本飆升至773億美元、工期延誤和管理方面的擔憂，高鐵項目將縮短為中央谷地約200公里路段，但目前這個工程僅完成了約35公里的填土工程和11座立體交叉結構，通車時程從2020年延至至少2033年以後。

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