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    艾普斯坦案首席檢察官莫琳丟官 傳與曾任前FBI局長的爸爸有關

    曼哈頓聯邦檢察官、前聯邦調查局局長柯米的女兒莫琳，已被紐約南區聯邦檢察官辦公室解僱。（美聯社）

    曼哈頓聯邦檢察官、前聯邦調查局局長柯米的女兒莫琳，已被紐約南區聯邦檢察官辦公室解僱。（美聯社）

    2025/07/17 13:48

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕據知情人士透露，曼哈頓聯邦檢察官、前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）的女兒莫琳‧柯米（Maurene Comey），已被紐約南區聯邦檢察官辦公室解僱。

    根據《CNN》報導，莫琳曾擔任富豪淫魔艾普斯坦及其同夥麥克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）的調查和起訴首席檢察官。麥克斯韋爾被判有罪，目前正服刑20年，她已提起上訴。

    關於莫琳被解僱原因目前尚不清楚，但1位知情人士稱，與她父親一直攻擊川普政府相關。紐約南區聯邦檢察官辦公室發言人，拒絕就莫琳被解僱一事發表評論。

    莫琳被解職之際，美國總統川普正面臨越來越大壓力，民眾要求公佈更多有關艾普斯坦資訊。川普15日抨擊聯邦針對艾普斯坦的調查可信度，聲稱文件是莫琳、前總統歐巴馬和拜登政府編造的。

    川普16日在社群媒體上再次強調，圍繞著艾普斯坦的爭議「純屬胡扯」，還說關心此事的人都是「弱者」。

    值得注意的是，紐約南區聯邦檢察官辦公室今年早些時候也經歷重大領導層變動，時任代理聯邦檢察官的薩順（Danielle Sassoon）選擇辭職，而不是放棄針對紐約市長亞當斯（Eric Adams）的聯邦案件。

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