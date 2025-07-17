歐洲刑警組織協調全球行動 摧毀親俄犯罪網路基礎設施

歐洲刑警組織16日宣布，已打擊一個親俄犯罪網路的基礎設施。圖為歐洲刑警組織總部。（美聯社）

2025/07/17 14:23

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕歐盟警察機構歐洲刑警組織16日宣布，一項協調一致的國際行動已打擊一個親俄犯罪網路的基礎設施，該網路與一系列針對烏克蘭及其盟友的網路攻擊有關。

根據《美聯社》報導，這次行動代號為「伊斯特伍德」（Eastwood），目標是「NoName057（16）」組織。荷蘭上個月認定該組織是針對荷蘭北約峰會期間多個市政當局和組織的網路攻擊幕後黑手。歐洲刑警組織指出，該組織也參與針對瑞典、德國和瑞士的攻擊。

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此次全球行動參與成員有美國、法國、芬蘭、德國、義大利、立陶宛、波蘭、西班牙等。歐洲刑警組織聲稱，打擊行動導致該組織一個由全球一百多個計算機系統組成的攻擊基礎設施遭破壞，其大部分中央服務器基礎設施也處於癱瘓狀態。

歐洲刑警組織說，作為最新行動一部分，德國司法當局向6名俄羅斯嫌疑人發出逮捕令，其中2人被指控為「NoName057（16）」主要領袖。刑警組織表示，1名嫌疑人在法國被初步逮捕，1名嫌疑人也在西班牙被拘留。

歐洲刑警組織指出，「NoName057（16）」最初目標是烏克蘭機構，但之後轉為攻擊支持烏克蘭抵禦俄羅斯侵略的國家。刑警組織聲稱，該組織成員主要受到意識形態和獎勵驅使。

「NoName057（16）」招募人員時以加密貨幣作為支付報酬，並透過排行榜和徽章等線上遊戲機制作為激勵方式。該組織還透過捍衛俄羅斯或報復政治事件等敘事方式激勵其成員。

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