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    數位遊民湧入引發抗議 墨西哥城居民要求降低房價

    墨西哥城市長布魯加達宣布一項租金管制初步計畫，以應對民眾房價上漲抗議。（美聯社）

    墨西哥城市長布魯加達宣布一項租金管制初步計畫，以應對民眾房價上漲抗議。（美聯社）

    2025/07/17 11:06

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕墨西哥首都墨西哥城16日宣布一項租金管制初步計畫，此前一週墨西哥城爆發抗議房價上漲活動，甚至出現騷擾外國人行為。抗議者認為房價上漲，與大眾旅遊和在墨西哥城臨時居住的被稱為「數位遊民」（digital nomads）的外國人增加相關。這些「數位遊民」通常在墨西哥城為外國公司工作。

    根據《美聯社》報導，墨西哥城市長布魯加達（Clara Brugada）16日表示，初步計畫將包括監管規定，以確保房東租金漲幅不得超過通膨水準。當局也將公佈一份「合理租金」提案清單。

    布魯加達指出，她的政府將與墨西哥城居民就她的計畫展開討論，最終目標是製定一項包含促進可負擔租金措施的法案。

    專家聲稱，抗議活動是由政府失職和積極吸引「數位遊民」所引發。7月初數百人在街區遊行，手舉「外國人，別再偷我們的家。」和「立即制定住房法規！」標語。但當少數人開始砸毀店面並騷擾外國人時，示威活動演變成暴力衝突。

    墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）聲稱，抗議活動充斥仇外情緒，並強調仇外行為必需受到譴責。

    值得注意的是，墨西哥人採取抗議行動，部分原因是薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）2022年採取的一項措施。當時她擔任墨西哥城市長，在擔心短期租賃可能造成影響情況下，仍與出租民宿網站Airbnb和聯合國教科文組織簽署一項協議，以促進旅遊業並吸引「數位遊民」。

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