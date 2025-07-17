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    川普出手了！ 傳可口可樂將改用「真蔗糖」

    美國總統川普宣布，可口可樂已同意將改用蔗糖生產可樂，以取代高果糖玉米糖漿。不過，川普最愛的是含代糖的健怡可樂。（美聯社資料照）

    美國總統川普宣布，可口可樂已同意將改用蔗糖生產可樂，以取代高果糖玉米糖漿。不過，川普最愛的是含代糖的健怡可樂。（美聯社資料照）

    2025/07/17 10:59

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普16日透過其社群平台「Truth Social」宣布，他已與可口可樂公司（Coca-Cola）溝通，該公司已同意在美國本土販售的可口可樂中，改用「真正的蔗糖」（REAL Cane Sugar）取代現行的高果糖玉米糖漿。

    根據《華爾街日報》報導，川普在這則貼文中寫道：「這對他們來說會是非常好的一步，你們會看到的。就是比較好！」然而，可口可樂公司發言人的回應則相對保守，僅表示感謝川普對其品牌的熱情，並稱「關於我們可口可樂產品系列中新的創新產品，更多細節將很快分享。」

    這項議題的背後，與川普政府的公共衛生政策有關。其衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）長期以來不斷批評高果糖玉米糖漿對美國人健康的危害，稱其為「讓你肥胖和罹患糖尿病的配方」。

    美國的可口可樂裝瓶廠自1980年代起，為節省成本而改用高果糖玉米糖漿。但由墨西哥生產、使用蔗糖的玻璃瓶裝可樂，多年來在美國一直是備受追捧的時尚飲品，顯示部分消費者對蔗糖的偏好。

    對此，代表高果糖玉米糖漿製造商的「玉米精煉協會」（Corn Refiners Association）主席約翰博德（John Bode）則提出反對。他表示，以蔗糖取代並無意義，科學研究已發現兩者在營養上是等效的，且此舉將損害美國的製造業就業機會與農場收入，並增加對進口糖的依賴。

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