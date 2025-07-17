小飛機遭劫盤旋上空 溫哥華國際機場一度暫停降落

1架從溫哥華島起飛的小型飛機遭劫持，進入溫哥華國際機場附近空域盤旋低飛，引發機場管制塔台緊急暫停航班抵達作業39分鐘。圖為加拿大溫哥華國際機場。（美聯社資料照）

2025/07/17 14:03

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大溫哥華國際機場週二下午驚傳空中安全事件，1架從溫哥華島起飛的小型飛機遭劫持，進入溫哥華國際機場附近空域盤旋低飛，引發機場管制塔台緊急暫停航班抵達作業39分鐘，其中有9架客機被迫轉往其他機場降落，所幸最終未釀傷亡。

綜合《CNN》等外媒報導，加拿大皇家騎警表示，當地時間16日下午1點10分接獲通報，1架塞斯納172小型飛機自溫哥華島（Vancouver Island）起飛、未經授權進入溫哥華國際機場附近空域盤旋，塔台察覺情況有異，緊急廣播警告其他航班注意「上空出現一架被劫持客機」，必要時可自行閃避。

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加拿大皇家騎警指出，這架小飛機最終於下午1點45分安全降落溫哥華，並立即遭警方包圍，機上僅有1名駕駛，隨即遭逮捕，警方表示調查仍進行中，尚無法透露更多細節。

目擊者希尼（Paul Heeney）透露，他開車途中發現這架小飛機低空盤旋並急轉，「過沒多久又看到第2次，整架飛機正繞著順時針方向大圈飛行」；另外，加拿大第2大航空公司「西捷航空（WestJet）」事發有架波音737客機正準備降落，但因為該架「失控小飛機」在其飛行路徑前約4英里處穿越，塔台緊急要求其放棄降落。

溫哥華國際機場聲明指出，事件期間機場暫停航班抵達作業約39分鐘，共有9架客機轉降其他機場。機場通訊主管表示，已與航空公司合作協助轉降旅客前往原定目的地。

1架從溫哥華島起飛的小型飛機遭劫持，進入溫哥華國際機場附近空域盤旋低飛，引發機場管制塔台緊急暫停航班抵達作業39分鐘。（圖擷自「@YyJdaniel」X）

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