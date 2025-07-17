遭點名縱容中國犯罪集團！柬埔寨逮千名詐團成員含75台人

柬埔寨總理洪馬內14日在北部磅清揚省發表演說。（美聯社）

2025/07/17 11:14

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨政府近日展開大規模掃蕩行動，針對猖獗的網路詐騙犯罪展開全面打擊，總理洪馬內下令全國動員，短短3天內已逮捕超過1000人，其中包含75名台灣人。國際人權組織指控，柬國境內的詐騙行動和當局縱容中國犯罪集團有關。

據《美聯社》報導，洪馬內15日下令，全國執法機構與軍方迅速行動，強調必須維護公共安全，並警告若不積極執法將面臨撤職風險。聲明指出，柬國目前面臨外國犯罪集團滲透，利用本地據點從事網路詐騙，對全球及區域穩定構成嚴重威脅。

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此次掃蕩行動涵蓋柬國首都金邊（Phnom Penh_、與泰國接壤的波別市（Poipet）、沿海的施亞努市（Sihanoukville）等地，警方查獲大量通訊設備、電腦與數百支行動電話。根據柬國警方統計，被捕人數超過1000人，包括271名印尼人、213名越南人、85名柬埔寨人、75名台灣人與27名中國人等。

許多受害者原以為是獲得工作機會，實際卻被拘禁於詐騙園區從事非法工作。聯合國曾將東南亞稱為詐騙集團的「原爆點」，這些詐騙中心以假戀愛、投資騙局吸金，每年估計造成數十億美元損失。

國際特赦組織（Amnesty International）日前公佈長達18個月的調查報告，指出柬埔寨境內超過50個詐騙據點，涉及大規模人口販運與人權侵害，並批評當局與中國犯罪集團之間存在默許與共謀，「柬埔寨政府刻意忽視犯罪集團一連串侵犯人權的行為，包括奴役、人口販賣、童工和酷刑等」。

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