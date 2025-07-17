為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    遭點名縱容中國犯罪集團！柬埔寨逮千名詐團成員含75台人

    柬埔寨總理洪馬內14日在北部磅清揚省發表演說。（美聯社）

    柬埔寨總理洪馬內14日在北部磅清揚省發表演說。（美聯社）

    2025/07/17 11:14

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨政府近日展開大規模掃蕩行動，針對猖獗的網路詐騙犯罪展開全面打擊，總理洪馬內下令全國動員，短短3天內已逮捕超過1000人，其中包含75名台灣人。國際人權組織指控，柬國境內的詐騙行動和當局縱容中國犯罪集團有關。

    據《美聯社》報導，洪馬內15日下令，全國執法機構與軍方迅速行動，強調必須維護公共安全，並警告若不積極執法將面臨撤職風險。聲明指出，柬國目前面臨外國犯罪集團滲透，利用本地據點從事網路詐騙，對全球及區域穩定構成嚴重威脅。

    此次掃蕩行動涵蓋柬國首都金邊（Phnom Penh_、與泰國接壤的波別市（Poipet）、沿海的施亞努市（Sihanoukville）等地，警方查獲大量通訊設備、電腦與數百支行動電話。根據柬國警方統計，被捕人數超過1000人，包括271名印尼人、213名越南人、85名柬埔寨人、75名台灣人與27名中國人等。

    許多受害者原以為是獲得工作機會，實際卻被拘禁於詐騙園區從事非法工作。聯合國曾將東南亞稱為詐騙集團的「原爆點」，這些詐騙中心以假戀愛、投資騙局吸金，每年估計造成數十億美元損失。

    國際特赦組織（Amnesty International）日前公佈長達18個月的調查報告，指出柬埔寨境內超過50個詐騙據點，涉及大規模人口販運與人權侵害，並批評當局與中國犯罪集團之間存在默許與共謀，「柬埔寨政府刻意忽視犯罪集團一連串侵犯人權的行為，包括奴役、人口販賣、童工和酷刑等」。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播