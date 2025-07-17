印度260死空難調查新進展 竟是機長親手關掉燃料開關

印度航空上月發生波音787「夢幻客機」空難事故，造成機上241人與地面19人罹難，最新黑盒子資訊顯示，關閉燃料開關的飛行員正是機長本人。（路透）

2025/07/17 10:43

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度航空上月12日發生波音787「夢幻客機」空難事故，造成機上241人與地面19人罹難，最新黑盒子資訊顯示，有人關閉燃料開關，導致飛機起飛後迅速喪失推力，最終不幸墜毀，根據進一步分析，證據指向關閉燃料開關的飛行員正是機長本人。

據《華爾街日報》報導，據知情人士透露，美國調查人員初步評估飛行記錄器中的對話內容後認為，是機長親手關閉了控制2台發動機燃油供應的開關，當時由副駕駛昆德（Clive Kunder）駕駛飛機起飛，當他發現燃料開關被關閉後，表現出驚訝與恐慌，而機長薩巴瓦爾（Sumeet Sabharwal）則似乎始終保持冷靜。

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有美國飛行員指出，副駕駛昆德執行起飛任務時正專注於操控控制桿，而機長作為監控者更有可能有機會執行開關操作，目前尚不明確該操作是失誤還是蓄意行為。

知情人士更直言，這些初步細節也促使部分美方官員傾向認為，刑事機關應參與調查；若這起空難發生在美國本土，被懷疑可能有蓄意行為，通常會有聯邦調查局（FBI）等介入。

若這起墜機事件發生在美國本土，啟動類似調查的機率將相當高。在美國，若事故調查員認為事件涉及潛在犯罪，而非單純的飛安疏失，通常會邀請聯邦調查局（FBI）等機構參與調查。

針對《華爾街日報》關於機師的相關報導，印度民航部印度飛航事故調查局（AAIB）則批評片面報導，並拒絕進一步回應。

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