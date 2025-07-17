馬斯克「美國黨」聲勢不如預期 77％選民不考慮加入

民調顯示，美國民眾雖然針對成立第三政黨有興趣，對於「美國黨」卻是興致缺缺，有77%的登記選民表示不考慮入黨。圖為馬斯克。（路透）

2025/07/17 10:46

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）7月5日高調宣布成立新政黨「美國黨」（America Party），宣示要挑戰美國共和黨的「一黨專政」。不過最新民調顯示，美國民眾雖然針對成立第三政黨有興趣，對於「美國黨」卻是興致缺缺，有77%的登記選民表示不考慮入黨。

美國奎尼匹克大學（Quinnipiac University）16日公布民調，結果顯示有49%的登記選民表示他們會考慮加入第三政黨，作為共和黨及民主黨的替代方案，另有45％則表示不會加入第三黨。倘若是馬斯克創立的「美國黨」來做為第三政黨，有77％的選民表示他們不會考慮入黨，僅有17％的選民表示會考慮加入。

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此民調由奎尼匹克大學執行，在7月10日至14日針對美國全國1290位登記選民進行調查，抽樣誤差約正負2.7的百分點。

根據《Axio》報導，線上民調機構「輿觀」（YouGov）14日公布的民調也顯示，有約45%的受訪者認為美國需要第3個主要政黨，但只有11%表示會考慮支持美國黨。

「輿觀」民調結果顯示，馬斯克目前最堅定的支持者仍是共和黨選民，包括認同「讓美國再次偉大」（MAGA）理念的共和黨人。相比之下，民主黨人自年初以來對馬斯克的看法普遍不佳，目前對他持正面看法的比例已降到10%以下。

這份線上調查於7月2日至7日進行，調查對象為1134位美國成年公民，抽樣誤差為正負3.9個百分點。

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