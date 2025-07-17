最大火星隕石拍出530萬美元高價 鋒頭卻被幼年恐龍化石搶光

重達約24.67公斤的火星隕石 NWA 16788，在紐約蘇富比拍賣會上以530萬美元成交。（美聯社）

2025/07/17 09:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國紐約一場稀有地質與考古物件的拍賣會上，地球上已知最大的一塊火星隕石，16日以超過500萬美元的價格售出。然而，根據美聯社報導，全場的焦點，卻意外地被一具罕見的幼年恐龍骨架搶走，後者在激烈的競標中，最終以超過3000萬美元的驚人天價成交。

這塊重達25公斤、名為NWA 16788的火星隕石，是2023年11月由一名隕石獵人在尼日的撒哈拉沙漠發現。蘇富比拍賣行指出，它是在一次巨大的小行星撞擊中，從火星表面被噴濺出來，並在太空中行走了2.25億公里才抵達地球。其最終成交價（含費用）約為530萬美元（約新台幣1.56億元），買家身份未被揭露。

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相較於火星隕石略顯平淡的競標過程，這具角鼻龍（Ceratosaurus nasicornis）的幼年骨架，則引發了一場競標大戰。其預估價僅為400萬至600萬美元，最終卻以含費用3050萬美元（約新台幣8.97億元）的價格落槌，震驚全場。

這具角鼻龍骨架是已知僅有的四具之一，更是該物種唯一的幼年骨架。其部分骸骨於1996年在懷俄明州一處被稱為恐龍骨骼「金礦」的地點被發現。專家們耗費多年，將近140塊化石骨骼與部分雕塑材料組合，才將其完整重現。

蘇富比拍賣行表示，這塊火星隕石的體積，比先前發現的最大火星隕石還要大上70%，代表了目前地球上所有火星物質總量的近7%。專家透過比對1976年維京號探測器登陸火星時所取得的化學成分數據，確認其來自火星。

來自侏羅紀晚期的少年角鼻龍（Juvenile Ceratosaurus）骨架，在蘇富比拍賣中掀起激烈競價，最終以3050萬美元成交，遠超預估售價，成為本場最大焦點。（美聯社）

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