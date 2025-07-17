為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    暴雨狂襲！南韓災難應變升至2級 首爾至大田列車緊急停駛

    南韓行政安全部17日表示，多地出現強降雨並發布暴雨預警，已將中央災難安全對策本部緊急應變等級升至2級。圖為暴雨過後的首爾疏洪道。（歐新社）

    南韓行政安全部17日表示，多地出現強降雨並發布暴雨預警，已將中央災難安全對策本部緊急應變等級升至2級。圖為暴雨過後的首爾疏洪道。（歐新社）

    2025/07/17 09:52

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓行政安全部（MOIS）17日表示，由於京畿道南部、忠清道等地出現強降雨且已發布暴雨預警，當天凌晨4時將中央災難安全對策本部緊急應變等級從1級調升至2級。

    《韓聯社》報導，與此同時，暴雨危機預警等級也從「注意」調升至「警戒」。南韓行政安全部將與環境部、山林廳等相關單位展開合作，啟動防汛防洪緊急應變機制。

    京畿道政府指出，從16日凌晨0時到17日凌晨5時，京畿道地區平均累計降雨量為80.2毫米（mm），其中平澤地區降雨量最大，為157毫米，其後依序為安山135.5毫米、華城114.5毫米。

    此外，主要鐵路京釜線（Gyeongbu Line）首爾至大田路段列車因暴雨自17日凌晨4時30分起暫停營運。

    大田地方氣象廳也表示，從16日晚間6時到17日凌晨5時，忠清南道瑞山降雨量達344毫米，泰安降雨238毫米。

    忠清南道教育廳已對唐津、瑞山、牙山等5個轄區的各級學校下達了停課命令；忠清南道消防本部報告，從16日晚間9時到17日凌晨4時，共接獲302起暴雨相關事故通報，尚未確認是否造成人員傷亡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播