暴雨狂襲！南韓災難應變升至2級 首爾至大田列車緊急停駛

南韓行政安全部17日表示，多地出現強降雨並發布暴雨預警，已將中央災難安全對策本部緊急應變等級升至2級。圖為暴雨過後的首爾疏洪道。（歐新社）

2025/07/17 09:52

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓行政安全部（MOIS）17日表示，由於京畿道南部、忠清道等地出現強降雨且已發布暴雨預警，當天凌晨4時將中央災難安全對策本部緊急應變等級從1級調升至2級。

據《韓聯社》報導，與此同時，暴雨危機預警等級也從「注意」調升至「警戒」。南韓行政安全部將與環境部、山林廳等相關單位展開合作，啟動防汛防洪緊急應變機制。

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京畿道政府指出，從16日凌晨0時到17日凌晨5時，京畿道地區平均累計降雨量為80.2毫米（mm），其中平澤地區降雨量最大，為157毫米，其後依序為安山135.5毫米、華城114.5毫米。

此外，主要鐵路京釜線（Gyeongbu Line）首爾至大田路段列車因暴雨自17日凌晨4時30分起暫停營運。

大田地方氣象廳也表示，從16日晚間6時到17日凌晨5時，忠清南道瑞山降雨量達344毫米，泰安降雨238毫米。

忠清南道教育廳已對唐津、瑞山、牙山等5個轄區的各級學校下達了停課命令；忠清南道消防本部報告，從16日晚間9時到17日凌晨4時，共接獲302起暴雨相關事故通報，尚未確認是否造成人員傷亡。

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