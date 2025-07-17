怪尼安德塔人！你的頭痛竟與4萬年前有關

尼安德塔人生活還原想像圖。（路透資料照）

2025/07/17 08:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕現代生活中有許多事物會引發頭痛，但科學家現在發現，某些人的困擾，其根源可能遠比想像的更為古老，答案或許就藏在遺傳自尼安德塔人（Neanderthal）的古老基因之中。

英國《每日郵報》報導，一篇最新研究指出，部分現代人之所以更容易患上一種被稱為「小腦扁桃體下疝畸形」（Chiari malformations）的腦部缺陷，可能與尼安德塔人有關。這種影響約百分之一人口的缺陷，其成因是小腦下部延伸過多至脊髓中，最輕微的「第一型」（CM-I）症狀即為頭痛與頸部疼痛。

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根據一篇發表於今年1月《演化、醫學與公共衛生》期刊的研究，由英國西門菲莎大學（Simon Fraser University）的首席作者普隆博士（Dr. Kimberly Plomp）所領導的國際團隊，比較了103名現代人的3D頭骨模型，以及8個古代人種的化石。結果發現，患有CM-I的現代人，其頭骨形狀與尼安德塔人的頭骨有著驚人的相似性。

普隆博士解釋，這並不表示尼安德塔人本身就容易頭痛，問題在於現代人若遺傳到類似頭骨形狀，可能與現代大腦尺寸不符，導致功能障礙。她說：「我們的研究顯示，當我們的頭骨帶有某些尼安德塔人的形狀特徵時，我們現代人的大腦可能無法完美地適應它。」

這項理論也提供了一個可供驗證的方向。若此理論成立，CM-I在全球各地的發病率，應會隨著尼安德塔人DNA比例的高低而有所不同。例如，東亞族群的尼安德塔基因比例較高，而非洲族群則較低，其發病率是否存在相應差異，將是下一步研究的重點。

研究團隊以3D模型比對現代與古代頭骨形狀，發現患有小腦扁桃體下疝畸形的現代人，其頭骨特徵與尼安德塔人高度相似，顯示遺傳連結可能是偏頭痛的遠古根源。圖為研究中所標記的頭骨比對點。（圖：《Evolution, Medicine and Public Health》期刊）

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