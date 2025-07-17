川普為艾普斯坦案怒斥盟友「軟弱」 共和黨內部分裂加劇

川普稱艾普斯坦案為「騙局」， 批部分盟友軟弱。（美聯社資料照）

2025/07/17 09:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普正為已故富豪性侵犯艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的相關文件案，怒斥部分昔日支持者為「軟弱的人」，稱他們陷入了民主黨的「狗屁」騙局，並宣稱不再需要他們的支持。根據CNN的分析報導，這場風暴不僅是川普對支持者最嚴厲的公開斥責，更標誌著其政治聯盟內部，正因壓力加劇而出現裂痕。

這場爭議的導火線，是川普的司法部近期發布備忘錄，稱並不存在所謂的艾普斯坦「客戶名單」，且不打算公布更多調查文件。此舉引發了許多共和黨支持者的強烈不滿，他們大聲要求政府提供更多資訊。

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川普16日在「真相社群」（Truth Social）上發文，將此事定調為「傑佛瑞．艾普斯坦騙局」（Jeffrey Epstein Hoax），並怒批：「我過去的支持者完全買了這套『狗屁』的帳…他們沒有學到教訓，我再也不需要他們的支持了！」

然而，川普的怒火似乎未能平息黨內的壓力。包括眾議院議長強生（Mike Johnson）與前副總統彭斯（Mike Pence）在內的重要盟友，都公開呼籲政府應更具透明度。彭斯向CBS新聞表示：「政府是時候公布所有關於愛潑斯坦案調查與起訴的文件了。」

更具戲劇性的是，共和黨強硬派眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）正聯合其他議員，試圖透過「院會請願書」（discharge petition）的國會程序，繞過黨團領導層，強行推動一場要求司法部公布所有文件的投票。

這場風暴的核心人物，司法部長邦迪（Pam Bondi），處境尷尬。她曾表示自己桌上有一份客戶名單，但其部門後來又否認該名單的存在。川普雖公開力挺邦迪，但態度也出現軟化，稱若有更多「可信的」文件，邦迪可以自行決定是否公布。這場共和黨內部的分裂大戲，預計將在國會9月復會後，繼續上演。

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