美聯邦傳播委員會：將禁止海底電纜採用中國設備或技術

FCC主席卡爾週三發出聲明預告，將禁止內含中國技術或設備的海底電纜連接至美國。（彭博資料照）

2025/07/17 08:32

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦傳播委員會（FCC）當地時間週三（16日）表示，正計劃制定法規，禁止企業將內含中國技術或設備的海底通訊電纜連接至美國。

據《路透》報導，FCC主席卡爾（Brendan Carr）週三發出聲明表示，「近年來，我們看到海底電纜基礎設施受到中國等外國對手的威脅。因此，我們在此採取行動，保護我們的海底電纜免受外國對手所有物的破壞和入侵，以及避免網路與實體威脅。」

請繼續往下閱讀...

近年，美國擔憂中國在處理網際網路流量中扮演的角色，以及可能進行間諜活動。華府質疑，逾400條海底電纜具有廣泛的資料安全疑慮，這些電纜處理99%的國際網路流量。

自2020年以來，FCC及相關監管單位已阻止建設4條連接香港至美國本土的海底電纜。

至於如何進一步保護海底電纜安全，以免遭外國對手的設備破壞，FCC也將廣徵意見，探討新的保護措施。

FCC去年曾表示，鑑於日益升高的安全疑慮，考慮制定新版海底電纜管理規則，1份名單上的企業或將無法使用海底電纜設施的設備或服務，包括華為（Huawei）、中興通訊（ZTE）、中國電信（China Telecom）與中國移動（China Mobile），上述中國企業被認為對美國國家安全構成威脅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法