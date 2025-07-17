為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美聯邦傳播委員會：將禁止海底電纜採用中國設備或技術

    FCC主席卡爾週三發出聲明預告，將禁止內含中國技術或設備的海底電纜連接至美國。（彭博資料照）

    FCC主席卡爾週三發出聲明預告，將禁止內含中國技術或設備的海底電纜連接至美國。（彭博資料照）

    2025/07/17 08:32

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦傳播委員會（FCC）當地時間週三（16日）表示，正計劃制定法規，禁止企業將內含中國技術或設備的海底通訊電纜連接至美國。

    據《路透》報導，FCC主席卡爾（Brendan Carr）週三發出聲明表示，「近年來，我們看到海底電纜基礎設施受到中國等外國對手的威脅。因此，我們在此採取行動，保護我們的海底電纜免受外國對手所有物的破壞和入侵，以及避免網路與實體威脅。」

    近年，美國擔憂中國在處理網際網路流量中扮演的角色，以及可能進行間諜活動。華府質疑，逾400條海底電纜具有廣泛的資料安全疑慮，這些電纜處理99%的國際網路流量。

    自2020年以來，FCC及相關監管單位已阻止建設4條連接香港至美國本土的海底電纜。

    至於如何進一步保護海底電纜安全，以免遭外國對手的設備破壞，FCC也將廣徵意見，探討新的保護措施。

    FCC去年曾表示，鑑於日益升高的安全疑慮，考慮制定新版海底電纜管理規則，1份名單上的企業或將無法使用海底電纜設施的設備或服務，包括華為（Huawei）、中興通訊（ZTE）、中國電信（China Telecom）與中國移動（China Mobile），上述中國企業被認為對美國國家安全構成威脅。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播