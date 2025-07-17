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    涉DNA倫理爭議 牛津大學出版社終止出版中國法醫期刊

    新疆維吾爾自治區的阿克蘇街頭景色。（美聯社檔案照）

    新疆維吾爾自治區的阿克蘇街頭景色。（美聯社檔案照）

    2025/07/17 00:08

    〔國際新聞中心／綜合報導〕英國「衛報」16日報導，「牛津大學出版社」（OUP）宣布，將自2025年起停止出版中國司法部所屬「法醫科學研究」（Forensic Sciences Research, FSR）期刊。這份期刊由中國法醫科學院主辦，自2023年起由OUP出版。該院隸屬中國司法部，FSR是中國唯一專注於法醫醫學的英文季刊。

    OUP終止出版的原因與期刊內多篇研究論文涉及未符合倫理標準的DNA蒐集有關。這些論文使用新疆維吾爾族等少數民族的基因資料，外界質疑樣本取得未經自由同意，且可能用於加強監控。尤其一篇2020年研究分析264位來自烏魯木齊的維吾爾人血液樣本，儘管論文聲稱資料匿名、樣本提供者同意，但其第一作者隸屬新疆警察學院，且由該學院資助，令外界質疑研究的自願性。

    OUP於2024年對該篇論文發表「關切聲明」，但並未撤稿。此外，自2023年以來，另有兩篇涉及中國警察機構的DNA研究論文因倫理疑慮被撤下。

    法醫研究通常與警方合作進行，但在缺乏監督的中國國安體系下，國際社會擔憂研究可能無法遵守國際倫理準則。維吾爾人自2016至2018年間，約有百萬人遭關押於「職業訓練中心」。聯合國曾指中國在新疆的政策可能構成「危害人類罪」，也有報導指DNA樣本是在「健康檢查」名義下強制蒐集。

    之前揭露FSR問題的比利時魯汶大學DNA分析專家莫羅（Yves Moreau），肯定OUP終止合作，但批評其聲明未正面回應核心問題。

    未來，該期刊將由中國與荷蘭出版商Elsevier合資的科愛公司（KeAi）出版。中國司法部及法醫科學院尚未對此事件發表回應。

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