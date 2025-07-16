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    川普健康又「出事」？神秘瘀青曝光 白宮急回應！

    川普手背瘀青，被拍到擦有遮瑕膏。（法新社）

    川普手背瘀青，被拍到擦有遮瑕膏。（法新社）

    2025/07/16 23:29

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普右手背神秘瘀青再度出現，引發外界對其健康狀況的關注。近日川普搭乘海軍1號準備前往匹茲堡時，被拍到手背擦有大面積膚色遮瑕膏，相關畫面曝光後再度掀起熱議。

    根據《The Daily Beast》報導，白宮新聞秘書卡羅琳．萊維特（Karoline Leavitt）回應，川普手部瘀青是因頻繁與民眾握手所致。她表示：「川普總統是為人民而戰的領袖，每天與成千上萬美國人握手，這樣的承諾從未改變」。川普本人去年接受《時代》雜誌訪問時也曾說明，瘀青來自與群眾握手過度所造成的職業傷害。

    不過，先前在與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會晤時，川普手背瘀青也曾被外界關注，部分醫界人士提出不同看法。美國普羅維登斯聖若瑟醫院醫師尼爾．派特爾（Neal H. Patel）指出，單憑握手導致瘀青的情況並不常見，「我見過很多經常握手的商界人士，從未有人因此造成瘀青。雖不是完全不可能，但不會是我第一個懷疑的原因」。

    外界對川普健康狀況長年關注，此次「遮瑕手背」再度掀起議論，恐怕短時間內難以平息。

    川普與馬克宏公開場合握手過久，畫面曝光後成為國際輿論焦點。（路透社）

    川普與馬克宏公開場合握手過久，畫面曝光後成為國際輿論焦點。（路透社）

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