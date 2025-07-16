戰略土地是非賣品！美猶他州封殺中企控股公司購地

已立法禁止中國購買州內土地的美國猶他州，州長考克斯（Spencer Cox）15日表示，近日州政府才根據相關法律，阻止一家由中國國營企業控股的公司購買該州機場附近土地，「我們是非賣品」。（美聯社檔案照）

2025/07/16 23:17

〔編譯管淑平／綜合報導〕已立法禁止中國購買州內土地的美國猶他州，州長考克斯（Spencer Cox）15日表示，近日州政府才根據相關法律，阻止一家由中國國營企業控股的公司購買該州機場附近土地；考克斯直言，「我們是非賣品」。

根據猶他州《德述理新聞報》（Deseret News）和福斯新聞地方台Fox13於15、16日的報導，考克斯15日在當地一處經營5代的農場宣布這項消息，他指出，州政府幾個月前，以違反禁止受限制外國實體購買該州土地的法律為由，擋下中國航空工業集團（AVIC）控股的「西銳飛機」（Cirrus Aircraft）公司，買下位於該州蒲魯佛機場（Provo Airport）附近土地。

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他說，這項投資案原本意味著將為猶他州帶來數百萬美元和數百個工作機會，但由於中國構成的國安威脅，該州劃下紅線，「我們是非賣品」，「我們絕不會允許敵對外國實體買下本州戰略土地」。

猶他州內設有多個軍事基地，該州是美國首批立法通過禁止中國、伊朗、北韓、俄羅斯等國企業購地的州之一，考克斯以及推動立法的州眾議員皮耶魯齊（Candice Pierucci）表示，該法通過以來，已迫使中國企業持有的3萬5000英畝（1萬4164公頃）農地售出，正持續清查其他剩下不到2000英畝的土地所有人。

被問到中國仍是該州部分產品的貿易夥伴，此舉是否會對此造成影響，考克斯指出，他要向中國政府說，「我們想當你們的夥伴，但是在你們開始、也應該像盟友一樣行事之前，那是不可能的事」。

中國駐洛杉磯領事館並未回應此事。

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