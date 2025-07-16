荒謬待遇！中國權貴掉表 竟要清潔工頂39度高溫 垃圾山徒手翻找

2名山西清潔工翻遍8噸垃圾，只為找尋一隻高幹遺失的兒童電子表。（摘自山西晚報）

2025/07/16 23:15

〔編譯魏國金／台北報導〕中國深圳市紀委盧姓幹部一家3口，近日出遊山西大同，不慎將一支兒童電子表遺落在高鐵車廂，最後出動清潔工頂著攝氏39度高溫，徒手翻動8噸垃圾找錶引發熱議，有中國網友質疑，一支電子表卻耗費這麼大的人力尋找，突顯中國權貴獲得的特別待遇。

《山西晚報》等中國媒體報導，深圳市紀委盧姓幹部一家3口7月1日前往山西大同旅遊，結果孩子將電子表遺落在高鐵車廂內，該幹部求助大同市委，一分鐘後市委成立「尋找電子表作戰指揮所」，經追查，電子表已被當作垃圾處理，最後兩名清潔工被指派頂著39度高溫，徒手翻找8噸垃圾，至晚間9時，終於將電子表物歸原主。

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大紀元報導，旅美中國人權律師吳紹平指出，這些點點滴滴都在告訴中國民眾，「中共是一個等級社會，社會當中有眾多的事情，都體現了人與人之間的這種不平等」。

該報導說，這名幹部最後以影片表達感謝，表示「這次在大同旅遊很幸運，這份幸運是善良的人成就的」。

中國民主人權聯盟紐約副主席宮凱指出，「就是一種權力的傲慢，他們利用自己的權力，然後享受這種特權」；他補充，這些權貴遊客的「一個兒童手表僅幾百塊錢，他們就可以讓兩個清潔工人翻8噸垃圾，找幾個小時，這是完全是出乎人們的意料」。

也有網友質疑，一支兒童手表可以耗費人力找回，為何中國失蹤那麼多兒童，卻找都找不回來？根據2013年一份報導，中國每年失蹤兒童約20萬人，成功找回的機率僅0.1%。

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