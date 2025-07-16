川普要俄國50天達成和平協議 外界質疑是無意義「中場休息」

美國總統川普（右）14日在白宮會晤北約秘書長呂特（左）時宣布，若俄羅斯50天內未與烏克蘭達成停火協議，美國將祭出嚴厲制裁。（法新社）

2025/07/16 22:54

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普對俄羅斯總統普廷採取更強硬立場，受到國會對俄強硬派人士歡迎，包括共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）與民主黨參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）等人，但這種正面反應僅維持1天。

美國有線電視新聞網（CNN）16日報導，葛蘭姆和布魯門塔發表聯合聲明，肯定川普威脅若俄羅斯未在50天內達成和平協議，就加重經濟制裁，是「一記真正的行政重鎚，能迫使各方重返談判桌」。

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然而，對川普威脅的質疑隨即開始蔓延。莫斯科對此不以為意，甚至將其視為未來幾週內可以盡可能奪取戰果的「綠燈」。烏克蘭和其他外國領袖也表達，對接下來50天局勢的擔憂。甚至川普在國會的盟友也質疑，為什麼要給普廷這麼長的時間？為什麼不直接通過已有超過80名參議員支持的制裁法案？

川普15日駁斥對這個時間表的批評，「我覺得50天沒有很久，甚至可能會更快到來」。

報導指出，川普經常會延後宣布重大決策，提出一個未來的截止期限，通常是2週。這個期限往往可能兌現，也可能不會兌現。他最近曾給予伊朗60天期限，要求達成核協議失敗後，對伊朗發動空襲。但現在愈來愈多人擔心，川普這次只是重施故技，或只是無意義的「中場休息」。

佛羅里達州參議員史考特（Rick Scott）15日雖然肯定川普，企圖促使普廷重回談判桌，但他認為，普廷不會改變，「我不知道為什麼要給他那麼多天，在我看來，我認為川普太大方了」，「我希望現在就發動制裁，我希望現在就加徵關稅」。

北卡羅來納州參議員提里斯（Thom Tillis）則說，這個50天的時間表「讓人擔憂」，普廷可能會利用這段時間加快腳步，試圖迅速贏得戰爭，或者「在殺害更多人並奪取更多領土後，將其做為談判籌碼」。

包括歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在內的歐洲官員，雖然肯定川普立場轉硬，但也批評這個時間表太長。英國前首相強生（Boris Johnson）與川普關係友好，在讚賞川普擴大對普廷施壓的同時，也質疑「為什麼要等？普廷每天都在屠殺無辜平民。我們應該立即結束這件事」，「我們應該現在就制裁普廷的幫凶」。

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