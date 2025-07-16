遭爆捲淫魔富豪名單！連川粉都不挺 川普怒嗆：不需要這種人支持我！

美國總統川普。（路透）

2025/07/16 23:24

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年6月份離開政府效率部（DOGE）後與美國總統川普鬧翻的億萬富豪馬斯克，在X平台爆炸性指控川普的名字出現在已故淫魔富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的名單上，震驚各界。最近美國社會要求公開愛潑斯坦案相關檔案的呼聲越來越多，不少川粉也跳出來質疑批評此事。對此，川普今天（16日）在自家社群「真相社交」開嗆，「我不需要這種幫民主黨忙的人支持！」

馬斯克今年6月丟出核彈級爆料，指稱川普的名字出現在愛潑斯坦名單上，使得曾經轟動一時的愛潑斯坦案再次受到美國社會關注。愛潑斯坦生前涉及性侵少女和性交易等性犯罪，法院公開多達數百頁的文件，披露眾多政商名人與愛潑斯坦的關係，包括美國前總統柯林頓（Bill Clinton）、英國安德魯王子（Prince Andrew）、「流行樂之王」麥可傑克森（Michael Jackson）、知名魔術師大衛考柏菲（David Copperfield）等人，雖然披露的文件沒有指控他們從事不法行為，但還是引發外界揣測。

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如今愛潑斯坦案再次被提起，民主黨人和反對川普的民眾紛紛呼籲公開愛潑斯坦案當年沒有對外公開的其他檔案，甚至有不少川普的支持者也開始對川普產生質疑與批評。本月15日，川普被媒體問到相關問題時，回應稱他贊成將該案調查的相關可信內容向大眾公布，但他也坦言不理解為何他自己的支持者中，有這麼多人關注此案的調查結果。

台灣時間16日晚間，川普在真相社交發文，「激進左派的民主黨又撿到槍了！就像之前那份假的、早被拆穿的『史蒂爾檔案』（Steele Dossier，一份撰寫於2016年6月至12月，指控川普競選團隊與俄羅斯政府在總統大選期間存在不當合作的檔案），還有那51個騙人的『情報』官員、地獄筆電（Laptop from Hell，揭露前美總統拜登之子杭特醜聞、與烏克蘭政商勾結等），民主黨硬說這是俄羅斯搞的東西，其實根本是杭特（Hunter Biden）從他家浴室拿出來的筆電！甚至還有那個根本不存在的『通俄門』騙局，這一切都是民主黨為了掩飾希拉蕊（Hillary Clinton）在2016年總統大選慘敗編造出來的假故事。」

他接著說：「製造這些騙局和假新聞，是民主黨唯一最擅長的事情，除此之外他們什麼都不會做，治國無能、制定政策不行、挑選候選人也不行。但他們跟共和黨不一樣的地方，那就是民主黨跟膠水一樣團結。現在他們又搞出一個新騙局，就是我們稱之為『艾潑斯坦騙局』的東西，連我過去的支持者都完全上當了，徹底被這種鬼扯給騙了。」

川普嗆聲：「他們被瘋狂左派玩弄整整8年還沒學到教訓，恐怕永遠也學不會。事實上，我僅僅用了6個月時間就達到美國歷史上其他任何總統都無法達到的巨大成就，但那些人卻只想在假新聞和渴望成功的民主黨煽動下，不斷炒作『艾潑斯坦騙局』。既然這些軟弱的人只想幫民主黨的忙，那你們就繼續吧！也別再提我們前所未有的偉大成就了，因為我已經不需要這種人的支持了！」

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