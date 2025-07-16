台灣參與太平洋島國論壇恐遇北京干預 索羅門議員挺台籲拒霸凌

索羅門群島議員 Peter Kenilorea Jr.為台灣發聲。（資料照）

2025/07/16 23:57

〔中央社〕太平洋島國論壇（PIF）9月將於索羅門群島舉行，台灣參與議題再受關注。索國國會議員小肯尼羅瑞告訴中央社，沒有任何外來勢力有權發號施令，決定太平洋國家能與誰往來。

小肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Jr）說：「身為自豪的太平洋島國人，我們必須保衛自身區域制度的完整性。」他指出，企圖邊緣化台灣的行為有損太平洋團結精神，「我們必須團結一致，抵抗對我們共享未來的干預」。

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關於台灣參與PIF，以對北京立場強硬著稱的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）15日致函論壇秘書處表示關切。根據中央社取得的信函內容，議員們擔憂，索羅門群島過往曾主導撤銷台灣的「發展夥伴」身分，這可能影響今年論壇決策。

信函提到，排除台灣不僅有損論壇秘書處的的公信力，也將創造令人不安的先例、削弱論壇應維護的太平洋團結精神。

小肯尼羅瑞去年7月曾出席首次在台北舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會，並向媒體透露，啟程前曾遭索羅門群島外交部長施壓。

小肯尼羅瑞當時指出，與其他來自至少6個國家、曾遭中方施壓勿赴台與會的國會議員相較，索羅門群島是政府官員自行直接向本國議員施壓，這讓他感到「我們完全把自己給賣了」。

在中國與美國全球競爭的脈絡下，太平洋島國近年日益強調國家自主權、以及透過區域平台促進島國之間的自由共榮與團結抵抗外來干預。

然而，索羅門群島與中國的關係持續引發外界擔憂對區域安全穩定可能造成的影響。索國2022年與中國簽署安全合作協議，內容為中國派遣軍警赴索提供執法、鎮暴和安全協助鋪路。面對外界質疑，索國政府否認中國將在當地建立軍事基地。

IPAC台北年會去年7月30日舉行，索羅門群島政府31日隨即發布聲明，與小肯尼羅瑞劃清界線，並在聲明指示，所有索國政府代表皆不得邀請或促成任何來自「中國台灣」的官員訪問索國，也不得邀請或促成任何「中國台灣」的代表參與索國政府舉辦的活動。此指令適用所有層級的活動，包含區域和國際性的活動。

今年5月，現任總理馬內列（Jeremiah Manele）發布聲明，其中要求索國所有政府部會官員和公職人員勿以任何官方身分與「中國台灣」代表、或與「中國台灣」有關的實體接觸往來，包括不得參與有「中國台灣」涉入的活動。

在此之前，根據澳洲廣播公司新聞網（ABC News）今年6月的報導，消息人士透露，幾位來自台灣的外交部官員曾於3月申請入境索羅門群島，主要是為今年的PIF會議預作準備，但簽證申請遭拒。索國移民事務首長告訴ABC，索國不久前剛緊縮對台灣護照持有人的入境規定。

不過，報導提到，澳洲及兩個太平洋島國的政府官員透露，索國方面已私下表態，不會阻礙台灣官員9月在論壇期間前往索國。

總計來自16個國家和區域議會的IPAC成員15日聯名致函論壇秘書長，要求秘書處明確回應，是否將邀請台灣以「發展夥伴」身分參與9月的論壇；以及如何確保與論壇參與有關的決策符合透明原則及太平洋民眾的集體利益，且未受任一成員國的單方面或政治力影響。

根據中央社取得的信函，聯名致函論壇秘書長的IPAC成員指出，台灣長期以來是太平洋地區受重視且具建設性的夥伴；台灣對區域付出的努力明顯符合太平洋民眾的需求與願望。若僅因為其中一名成員國的政治偏好即忽視或邊緣化與台灣的夥伴關係，恐損害論壇的誠信與獨立性。

PIF有18個成員國，包括2019年與中華民國斷交的索羅門群島，以及帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯等3個友邦。澳洲和紐西蘭也是論壇成員國。

PIF另有21個對話夥伴，包括日本、英國、美國、歐盟、南韓、印度、菲律賓、新加坡、中國等。「中國—太平洋島國外長會」今年5月首次移師中國舉行。

根據外交部官網，台灣自1993年起以「台灣/中華民國」（Taiwan/Republic of China）名義及「發展夥伴」（Development Partner）身分參與PIF各機制，並每年在峰會期間組團參加PIF秘書處舉辦的「台灣/中華民國與PIF國家對話會議」。外交部7月表示，今年仍規畫循例組團赴往參與PIF，並舉辦對話。

IPAC全球計畫主任佛瑞塞（Tom Fraser）告訴中央社，中共可能會試圖動用對特定太平洋島國的影響力，向論壇施壓，但國際社會必須堅守立場，強力抵制任何將台灣排除於區域對話之外的企圖。PIF必須持續是發展區域合作的空間，不容許脅迫。

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