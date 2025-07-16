印度童扛4.5公尺巨蟒逛大街！ 3公里自拍影片曝光

巨蟒成「玩具」！印度童徒手扛蛇邊走邊自拍。（翻攝自Ｘ@ndtvindia）

2025/07/16 21:50

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度（India）北方邦（Uttar Pradesh）布蘭沙爾（Bulandshahr）近日出現驚人畫面，一群孩童竟把一條長達15呎（約4.5公尺）的活蟒蛇當成玩具，徒手扛著蛇身穿越村莊街道，引來眾人圍觀。

根據《NDTV》報導，影片可見多名孩童徒手抓住蛇的頭部、中段與尾部，沿路邊走邊自拍，甚至有人跟在巨蟒身旁閒晃。當地居民表示，孩子們牽著這條蛇走了近3公里，沿途吸引大量目光，但未通報當局或林業單位。

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這條蛇疑似為「印度岩蟒」，屬於印度《1972年野生動物保護法》一級保育物種，禁止民眾私自捕捉、擁有或騷擾，違者可處3至7年徒刑及最少2.5萬盧比（約新台幣1萬元）罰款。

अजगर बना बच्चों का खिलौना!



उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बच्चों ने 15 फीट लंबे अजगर को खिलौने की तरह पकड़ लिया. बच्चे तीन किलोमीटर तक सड़क पर अजगर के साथ सेल्फी और रील बनाते रहे. बाद में बच्चों ने अजगर को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया.#Bulandshahr pic.twitter.com/vQsJ6DP55F — NDTV India （@ndtvindia） July 7, 2025

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