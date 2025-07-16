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    印度童扛4.5公尺巨蟒逛大街！ 3公里自拍影片曝光

    巨蟒成「玩具」！印度童徒手扛蛇邊走邊自拍。（翻攝自Ｘ@ndtvindia）

    巨蟒成「玩具」！印度童徒手扛蛇邊走邊自拍。（翻攝自Ｘ@ndtvindia）

    2025/07/16 21:50

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度（India）北方邦（Uttar Pradesh）布蘭沙爾（Bulandshahr）近日出現驚人畫面，一群孩童竟把一條長達15呎（約4.5公尺）的活蟒蛇當成玩具，徒手扛著蛇身穿越村莊街道，引來眾人圍觀。

    根據《NDTV》報導，影片可見多名孩童徒手抓住蛇的頭部、中段與尾部，沿路邊走邊自拍，甚至有人跟在巨蟒身旁閒晃。當地居民表示，孩子們牽著這條蛇走了近3公里，沿途吸引大量目光，但未通報當局或林業單位。

    這條蛇疑似為「印度岩蟒」，屬於印度《1972年野生動物保護法》一級保育物種，禁止民眾私自捕捉、擁有或騷擾，違者可處3至7年徒刑及最少2.5萬盧比（約新台幣1萬元）罰款。

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