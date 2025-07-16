失去靠山 美防長痛罵五角大廈DOGE代表

華盛頓郵報引述消息人士披露，美國國防部長赫格塞斯曾激烈斥責政府效率部在五角大廈的代表。（路透）

2025/07/16 21:19

〔國際新聞中心／綜合報導〕在科技富豪馬斯克離開政府，並與美國總統川普決裂後，3名知情人士透露，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）數週前曾激烈斥責此前馬斯克領導的「政府效率部」（DOGE）在五角大廈的代表，原因是該名DOGE官員據稱通知維安人員、試圖驅離1名下屬。

華盛頓郵報15日報導，這場衝突發生在赫格塞斯與當時甫接任五角大廈DOGE團隊領袖的魏斯（Yinon Weiss）之間。魏斯是一名科技企業家、也是退伍軍人，與赫格塞斯背景類似。匿名知情人士指出，赫格塞斯當時語氣高亢，多次提高音量，要求魏斯解釋他憑什麼認為自己有權這麼做。

請繼續往下閱讀...

這場尚未被媒體披露的爭執，肇因於DOGE人員富爾徹（Justin Fulcher）當時突然中斷與魏斯的一對一會議，直接前往赫格塞斯的辦公室抱怨，聲稱他懷疑魏斯向負責維安的五角大廈防護局（PFPA）通報，企圖將他驅逐出去。

富爾徹與魏斯之間具體爭執的原因不得而知，也不確定是否真有執法人員被召喚。但知情人士指出，DOGE官員要求將人趕出政府建物，令赫格塞斯無法接受，視為DOGE過度擴張權限。

此事凸顯五角大廈高層與DOGE之間的摩擦。DOGE負責縮減聯邦人力與政府支出，但在國安事務上經常引發衝突。

報導指出，雖然赫格塞斯在公開場合肯定DOGE的績效，但知情人士說，他私下對該機構的某些行徑及溝通不良問題感到挫折。

對於一位內閣部長而言，直接介入涉及基層員工的紀律問題，是極不尋常的現象。知情人士表示，魏斯曾試圖向赫格塞斯解釋，他並未聯繫五角大廈防護局，而是向另一名政府官員通報對富爾徹的投訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法