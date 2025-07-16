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    迫使普廷上談判桌！ 澤倫斯基籲美提供攻擊性武器

    美國總統川普（左）、烏克蘭總統澤倫斯基（中）和俄羅斯總統普廷（右）。（美聯社）

    美國總統川普（左）、烏克蘭總統澤倫斯基（中）和俄羅斯總統普廷（右）。（美聯社）

    2025/07/16 21:08

    〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基15日在美國新聞網站《極限新聞》（Newsmax）專訪中，呼籲美國提供烏國攻擊性武器，他認為，光是展現烏國具備這類武力，就足以迫使俄國總統普廷上談判桌，結束戰爭。

    澤倫斯基在這場專訪中表示，美國提供任何攻擊性武器，都可迫使普廷坐上談判桌，即使這類武器並未真正派上用場。攻擊性武器包括可深入打擊俄國本土的飛彈。

    澤倫斯基說，川普和美國、以及歐洲都知道，烏國希望和平、希望結束這場戰爭，「但是俄羅斯人只懂武力，所以，只有強硬制裁，只有強大的武器（可促使戰爭結束），我們準備好採取行動，展現武力」、「展現力量迫使普廷上談判桌」。不過，他也表示，「我們並非將用上這種武力，而是如果俄羅斯知道它的存在，就足以促使戰爭結束」。

    川普14日宣布透過軍售北大西洋公約組織（NATO），加速援助烏國武器方案時，提到提供的武器包括愛國者防空系統。不過，川普15日在白宮被記者問到，是否願意提供烏國長程武器，川普說「不願意，我們無此計畫」。

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