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    川普透過北約盟國軍援烏克蘭 傳法國、義大利不加入

    美國總統川普（右）14日在白宮與北約秘書長呂特（左）談加速提供烏克蘭武器。（彭博）

    美國總統川普（右）14日在白宮與北約秘書長呂特（左）談加速提供烏克蘭武器。（彭博）

    2025/07/16 20:28

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普14日公開宣布，將以北大西洋公約組織（NATO）向美採購的方式，加速提供烏國武器後，已有幾個北約國家表態有意願，但是據傳法國拒絕加入。

    美國經北約盟國加強軍援烏國的相關細節，還有待美國、北約成員國和烏國商討後，才能明朗，美國官員現在正與北約盟邦洽談，了解哪些國家有意願、以及能提供什麼武器。北約秘書長呂特（Mark Rutte）14日與川普會談時，提到芬蘭、丹麥、瑞典、挪威、荷蘭和加拿大都有意願。

    《基輔獨立報》16日引述美國政治新聞網站《政客》（Politico）的報導，兩名法國官員透露，法國已拒絕加入美方這項計畫，因為法國總統馬克宏推動歐洲國家，透過採購本地製造的軍備，強化自身國防產業。此外，在更廣泛的經濟壓力下，法國也面臨預算吃緊和持續升高的國防開支目標。

    義大利也採取類似立場，根據該國《新聞報》（La Stampa）報導，義國官員以預算限制以及該國著重不同科技系統為由，排除了直接採購美國武器，該國先前已提供烏國義、法合作生產的SAMP/T防空系統。義大利國防部消息人士強調，此決定不應被視為不支持烏克蘭，而是探索不同的貢獻方式。新聞報報導，義國目前正在評估北約請求支援，將美國供應之武器運送到烏國事宜。

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