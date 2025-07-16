川普將會晤卡達首相 推動加薩停火

白宮宣布，美國總統川普今（16日）將與卡達首相穆罕默德（見圖）共進晚餐。（法新社）

2025/07/16 21:28

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕白宮宣布，正積極推動加薩停火與人質釋放協議的美國總統川普（Donald Trump），今（16日）將與卡達首相穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani）會晤。

自7月6日以來，以色列與哈瑪斯的談判代表，一直在卡達首都杜哈（Doha）參與停火談判，商討一項由美國提倡的60天停火方案，該方案包括哈瑪斯分階段釋放人質、以軍從加薩部分地區撤軍，以及針對結束戰爭展開進一步討論等項目。

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《路透》報導，白宮公布的總統每日行程表中顯示，川普會在白宮與來訪的穆罕默德共進晚餐，而川普上週日已表示，他希望停火談判在這一週就能把事情「解決」。

川普的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）週日也說，他對卡達進行中的停火談判感到「抱有希望」；卡達是以色列與哈瑪斯之間的關鍵調解國。

除了加薩議題，預計川普也會跟穆罕默德討論跟伊朗有關的問題，美國方面希望與伊朗恢復談判，並達成一份新的核協議。

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