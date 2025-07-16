年輕媽曬4個月大「壯嬰」遭酸虐童 美式足球隊挺：長大後要簽他

美國一名媽媽在TikTok分享自家寶寶影片意外爆紅。（圖截自@__macilynn／TikTok）

2025/07/16 22:16

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名媽媽在TikTok分享自家寶寶影片意外爆紅，卻因兒子體型「過於健壯」竟遭部分網友批評，甚至指控她虐待孩子。面對突如其來的抨擊，這位媽媽強調兒子健康良好，並呼籲外界停止對嬰兒的不實攻擊。

《紐約郵報》報導，美國奧克拉荷馬州一位年僅21歲的媽媽穆格爾（Maci Mugele）近日在TikTok上分享一段影片，畫面中她抱著4個月大的兒子甘納（Gunner），表示寶寶目前體重已達22.5磅（約10.2公斤），身高與體重皆超出同齡嬰兒標準，已能穿上學步兒童的衣物。她在影片中打趣寫道「100百分位、22.5磅純肌肉」，沒想到這段影片意外掀起爭議。

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影片吸引近2000萬次觀看，卻也引來部分酸民嘲諷。有網友質疑孩子是否過胖，甚至留言「這應該算是虐待兒童吧」、「嬰兒也會得糖尿病嗎」等語帶羞辱的言論。對此，穆格爾坦言，原本只是想分享孩子的可愛模樣，沒想到反而遭到大量批評，「我真的很震驚，更難過的是，居然有人可以對一個嬰兒說出這些話」。

面對外界批評，穆格爾表示，甘納從她懷孕時就發育超前，出生時便重達約3.67公斤，醫生檢查後也認為他健康狀況一切正常，無需過度擔心。儘管受到部分網友批評，但也有不少人力挺穆格爾，就連美式足球隊坦帕灣海盜的官方帳號也幽默留言「等他長大想簽下他打球」，並稱讚甘納是個「健康又強壯的寶寶」。

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