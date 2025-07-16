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    收賄14億 中國前西藏黨委書記判死緩

    中國法院判處前西藏自治區黨委書記吳英傑死刑，緩期2年執行。（歐新社）

    中國法院判處前西藏自治區黨委書記吳英傑死刑，緩期2年執行。（歐新社）

    2025/07/16 21:32

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國法院今（16）日以受賄罪名為由，判處前西藏自治區黨委書記吳英傑死刑，緩期2年執行。據法院所述，吳英傑在擔任黨職期間非法收受鉅額財物，總金額估計超過3.43億人民幣（約新台幣14億）。

    綜合中媒與《路透》報導，北京市第三中級人民法院表示，吳英傑在擔任西藏黨委等要職期間，利用職務上的便利非法收受他人財物，估計收賄金額逾3.43億人民幣。

    法院指出，因吳英傑收賄金額龐大，論罪應判死，最後判處他死刑，但緩期2年執行。緩期2年執行意味著吳英傑若2年內又觸犯法律才會被處死，2年後將減為無期徒刑。

    公開資料顯示，現年68歲的吳英傑生涯大多數時間都在西藏度過，他在2006年成為西藏黨委委員，2016晉升為黨委書記，2021年進入全國政協底下的文化文史和學習委員會任職。

    吳英傑於2022年12月被美國財政部列入制裁名單，財政部指控他在西藏犯下了侵犯人權的罪行，內容涉及「法外處決、生理虐待、肆意逮捕以及大規模拘押」，而後加拿大也在2024年12月以涉嫌侵犯人權為由，對吳英傑施加制裁。

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