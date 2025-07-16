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    敘利亞首都大馬士革傳巨大爆炸聲！ 以色列軍方證實發動空襲

    以色列證實16日空襲大馬士革。（法新社）

    以色列證實16日空襲大馬士革。（法新社）

    2025/07/16 20:51

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞首都大馬士革（Damascus）今天（16日）下午傳出巨大爆炸聲，以色列國防軍（IDF）證實是他們派出無人機，空襲敘國位於首都的國防部大樓。

    綜合外媒報導，敘利亞南部城市蘇韋達（Sweida）近期動盪不安，在該座城市聚居、信奉德魯茲教（源自伊斯蘭教什葉派分支伊斯瑪儀派，神學實踐上更接近基督教）的少數民族「德魯茲人」（Druze），與信奉伊斯蘭教遜尼派游牧民族「貝都因人」（Bedouin），最近爆發一系列宗教武裝事件，敘利亞政府派兵進駐蘇韋達，與德魯茲人發生激烈衝突。

    這讓將德魯茲人視為潛在盟友的以色列不滿，日前就聲稱不排除介入保護德魯茲人，以色列國防部長卡茨（Israel Katz）今天更威脅敘利亞政府軍盡快撤出蘇韋達，否則將加強對敘國的打擊力度。威脅釋出數小時後，大馬士革傳出爆炸，以色列國防軍證實派出無人機，空襲敘利亞國防部總部大樓的入口。

    這次攻擊沒有傳出傷亡，倫敦國王學院（King’s College London）國際安全講師平佛德（Rob Geist Pinfold）表示，以色列這場襲擊「表演成分」居多，「他們故意攻擊敘利亞國防部附近的空曠地區，而非試圖摧毀建物造成重大傷亡，但這同時也是以方警告，不排除對敘利亞發動更持久、更直接、更危險、更具破壞性的打擊。」

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