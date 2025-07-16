上半年訪日旅客數破2千萬再創新高 居民嫌吵怒燒卡丁車

日本東京1名男子16日因上月涉嫌縱火焚燒深受外國遊客喜愛的卡丁車而被捕。圖為2024年5月8日，數名外籍人士駕駛卡丁車穿梭於東京街頭。（法新社）

2025/07/16 18:46

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此今年上半年的訪日外國旅客人數再創新高之際，東京1名男子因縱火焚燒深受外國遊客喜愛的卡丁車於16日被捕，犯案原因據稱是覺得卡丁車引擎聲太吵。

日本政府觀光局發表今年1到6月訪日外國旅客人數，估計較去年同期成長21.0%，達2151萬8100人，不僅是上半年訪日人數首度破2千萬、創歷來新高，也讓今年全年訪日人數更有機會創下破紀錄的4千萬人。

請繼續往下閱讀...

此外，儘管地震傳聞導致6月份訪日香港旅客人數暴跌逾3成，但拜日圓貶值與大阪關西世博開幕之賜，6月訪日外國旅客仍成長7.6%，達創新高的337萬7800人。

截至目前為止，上半年訪日旅客人數最多的是2024年的1778萬2422人，全年人數最多的是2024年的3687萬148人。

遊客暴增也讓當地人飽受觀光公害的侵擾，東京上月發生卡丁車縱火案，被捕嫌犯是任職於受害的卡丁車業者隔壁的28歲上班族松岡優雅，他涉嫌放火燒這家位於東京江東區的卡丁車業者的垃圾，火勢稍後蔓延到停放在一旁的卡丁車、倉庫與牆壁，所幸很快就被撲滅。

松岡在偵訊時坦承犯案，供稱卡丁車的引擎聲太大讓他神經緊張，所以就拿打火機縱火。

此外，受害的卡丁車業者今年5月曾遭人寫信恐嚇，揚言若從明天起還啟動卡丁車引擎，就會放火燒車。警方目前還在調查恐嚇信與縱火案是否有關。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法