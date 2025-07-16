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    赴泰必去網紅餐廳-1 ！「猛男海鮮」宣布7/31結束營業

    在網上相當紅的泰國網紅餐廳「猛男海鮮」，將於本月31日熄燈。（圖翻攝自@sathaneemeehoi_IG）

    在網上相當紅的泰國網紅餐廳「猛男海鮮」，將於本月31日熄燈。（圖翻攝自@sathaneemeehoi_IG）

    2025/07/16 18:28

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以大膽風格及浮誇猛男秀，在網上爆紅的泰國網紅餐廳「猛男海鮮」（Sathaneemeehoi），近期突然宣布將於本月底熄燈，並曝光結束營業原因。

    位於曼谷華馬夜市（Huamum Market）的「猛男海鮮」，除了美味佳餚，店家還因為讓肌肉猛男穿上性感睡衣，或是直接打赤膊在桌間載歌載舞，和顧客進行各種有趣互動走紅抖音、IG等平台，吸引世界各地遊客慕名光顧。

    不過「猛男海鮮」本月初突然宣布，將於7月31日結束營業，「7月是本店最後營業月份，8月之後將永久關閉，原因是與華馬市場的租賃合同已到期，因此本店需要搬遷至新址繼續營業。若給您帶來不便，我們深表歉意。我們衷心感謝所有顧客在過去9年4個月對我們的支持與惠顧，希望未來能在新店與所有可愛的顧客再次相見。」

    各國網友紛紛表示，「請務必告訴我們新店位置，我們會馬上去光顧」、「希望還是在曼谷，如果我們再次到泰國旅遊，一定去拜訪你們」、「我會再去吃，謝謝你們讓我在泰國度過一段美好的時光」、「我去年才去過，這間餐廳很有趣，如果你們找到新地點營業，請告訴我們」、「希望新店在一個交通方便的地方」。

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