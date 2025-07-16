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    日本男子惡搞飯店 不實預約258間客房被捕

    日本一名男子明明沒有住宿需求，卻向東京一間飯店預約258間客房，使業者蒙受損失因而被捕。他疑似反覆做過類似事情，不實預約總金額上看逾1700萬日圓（約341萬台幣）。（示意圖，法新社檔案照）

    日本一名男子明明沒有住宿需求，卻向東京一間飯店預約258間客房，使業者蒙受損失因而被捕。他疑似反覆做過類似事情，不實預約總金額上看逾1700萬日圓（約341萬台幣）。（示意圖，法新社檔案照）

    2025/07/16 17:37

    〔中央社〕日本一名男子明明沒有住宿需求，卻向東京一間飯店預約258間客房，使業者蒙受損失因而被捕。他疑似反覆做過類似事情，不實預約總金額上看逾1700萬日圓（約341萬台幣）。

    「朝日新聞」報導，東京都警視廳新宿警察署今天宣布逮捕涉案男子。

    日本放送協會（NHK）報導，被捕的日本男子佐貫純希現年28歲，住在島根縣出雲市，到上月為止在島根大學醫學院附屬醫院擔任臨床檢查技師。

    根據東京都警視廳說明，犯嫌明明沒有住宿需求，但在去年12月向東京都大田區一間飯店，預訂住宿日期為同一天的258間客房，總額達725萬日圓（約145萬台幣），涉嫌妨礙業者做生意，觸犯「虛假行為妨害業務罪」（偽計業務妨害罪）等罪嫌。

    受害旅館報警稱「有人出於惡搞目的預約客房，使公司損失」，警方因此展開調查。

    東京都警視廳表示，犯嫌預約客房時，使用不同的假名與電子郵件帳號，面對調查保持緘默。

    另外，警方從犯嫌的手機等裝置中，發現他曾向同間飯店，預訂超過580間客房，且同樣是不實預約，因此認為他在不同時間重複類似妨礙行為，根據初步調查，不實預訂的房價總金額上看逾1700萬日圓。

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