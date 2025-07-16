美國壓力鍋來了！ 澳影子防長促政府強化對台安全承諾

澳洲影子國防部長泰勒呼籲政府「對台灣安全做出原則性承諾」。（美聯社資料照）

2025/07/16 17:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國日益增加的壓力下，澳洲應對台海潛在衝突的角色正成為國內激辯的焦點。根據澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲反對黨影子國防部長泰勒（Angus Taylor）已公開呼籲政府，應對台灣安全做出「原則性的承諾」，這使得澳洲面臨的不只是戰略選邊，更是制度選擇的壓力。

「我所說的我們應承諾的，是對台灣安全的一項共同承諾，」泰勒在接受電視節目《7.30》訪問時表示，「透過威懾尋求和平至關重要……這確實意味著你準備在特定情況下採取行動。」

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這番言論的背景，是《金融時報》披露，負責審查「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議的美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby），正在施壓澳洲與日本，要求其明確表態若美中為台灣開戰，兩國將扮演何種角色。

對此，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在訪中行程後表示，他僅重申了澳洲支持「維持現狀」的立場。澳洲太平洋事務兼國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）則強調，宣戰的權力完全掌握在當選政府手中，澳洲將永遠以主權為優先，拒絕對假設性問題做出回應。

除了對台立場，國防開支也是爭論的焦點。在美國總統川普施壓下，美國國防部長已要求澳洲將國防開支提升至GDP的3.5%。儘管現任政府僅計劃將支出提升至2.3%，但泰勒再次敦促政府聽取美國的呼籲。

泰勒認為，無論是在國防開支還是對台安全上，政府都需要做出更明確的承諾，而非僅在閉門會議中悄悄進行。這場辯論不只是澳洲的戰略選擇，更是未來印太盟邦在「模糊」與「明確」之間抉擇的縮影。

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