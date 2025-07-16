重訓出意外！140公斤槓鈴壓斷雙腿 巴西男大生痛苦畫面曝光

巴西男大生深蹲訓練遭壓傷，雙腿骨折送醫。（翻攝自Ｘ@EltrinoCo）

2025/07/16 22:13

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名23歲體育系男大生路易斯（Luis Pasetti），日前在健身房進行深蹲訓練時，疑因未確認器材扣穩，140公斤重的槓鈴不慎滑落，瞬間壓斷他的雙腿，所幸緊急送醫救治，目前正在家中休養。

巴西《Tribuna do Paraná》報導，意外發生在6月20日，地點位於巴西（Brazil）庫里奇巴（Curitiba）大都會區坎波拉戈（Campo Largo）一間健身房，23歲男大生路易斯當時在進行深蹲，從曝光的影片畫面可見，他完成動作後欲將器材安全扣上，卻未發現機械支架滑落，140公斤重的槓鈴瞬間壓落他的雙腿，導致雙側脛骨與腓骨骨折，右腳踝亦出現位移傷勢。

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路易斯表示，事發當下有朋友陪同，立即協助求救，並在健身房人員協助下送醫，歷經手術與4天住院後返家休養。醫師建議其需平躺並將雙腿抬高，避免血栓，未來3個月內可望逐步恢復行走能力。

???????? #ATENCIÓN | Luis Pasetti, joven brasileño de 23 años, se fracturó ambas piernas y se dislocó un pie mientras hacía sentadillas con 140 kg en un gimnasio de Campo Largo. El impactante accidente fue grabado. Ya fue operado y se recupera en casa. ¿Qué opinan de este caso? pic.twitter.com/XLtkiHMPfq — ElTrino.Co （@EltrinoCo） July 12, 2025

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