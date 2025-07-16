冰島火山又噴發！地表裂1公里熔岩湧出 居民急撤離

冰島西南部火山16日再度噴發，地表裂開長達700至1000公尺裂縫，湧出大量黃橙色熔岩，畫面怵目驚心。（路透）

2025/07/16 17:59

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕冰島素有「冰與火之島」之稱，西南部火山16日再度噴發，地表裂開長達700至1000公尺裂縫，湧出大量黃橙色熔岩，畫面怵目驚心。官方表示，此次噴發暫未威脅基礎設施，規模相對較小。

《路透》報導，冰島（Iceland）氣象局指出，此次為雷克雅內斯（Reykjanes）半島自2021年以來第12次噴發，裂縫型噴發與以往不同，熔岩自長型裂口持續外溢。首都雷克雅維克（Reykjavik）凱夫拉維克（Keflavik）機場航班正常，尚未受到影響。

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由於熔岩外溢，當地知名藍湖溫泉與附近格林達維克（Grindavik）小鎮居民緊急撤離。該鎮自2023年首次撤村以來，多數區域持續空無人煙，居民深怕火山與地震威脅。

專家指出，雷克雅內斯半島活躍期恐持續數十年甚至數百年，未來類似裂縫型噴發恐將反覆發生，儘管短期對航空無影響，但長期觀光、民生仍存隱憂。

冰島西南部火山16日再度噴發，地表裂開長達700至1000公尺裂縫，湧出大量黃橙色熔岩，畫面怵目驚心。（路透）（法新社）

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