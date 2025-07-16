美國出手了！助菲國建「前線補給站」硬槓中國

圖為菲律賓巴拉望省（Palawan）的牡蠣灣（Oyster Bay）海軍設施。美國海軍計畫在此地興建一座新的小型船艇維修廠，以強化對菲國前線船隻的後勤支援，此舉被視為美國因應中國在南海脅迫行動的最新戰略佈局。（法新社）

2025/07/16 16:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國駐馬尼拉大使館16日證實，美國海軍計畫在菲律賓西部建造兩處小型船艇的維修設施，其中一處距離南海主權爭議激烈的仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）僅約240公里，戰略意涵濃厚。

根據法新社報導，這項建設計畫的資訊，已公布於美國政府的合約網站Sam.gov上。其中一處設施將位於巴拉望省（Palawan）的奎松市（Quezon）。公告內容指出，這些設施將為菲國多種船艇，包含7.32公尺長的硬殼充氣艇（RHIBs）及其他小型傳統船隻，提供維修與保養能力。

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報導指出，這些硬殼充氣艇，正是近年來在南海與中國大型船隻發生衝突的主角。這次的建設計畫，被視為美國深化與菲律賓防務合作的最新一步。自菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）2022年上任並對北京在南海的主張採取更強硬立場以來，美菲同盟關係持續升溫。

前菲律賓海軍副司令、現任馬尼拉雅典耀大學軍事分析家裘德·王（Rommel Jude Ong）向法新社分析，這些設施除了可用於硬殼充氣艇，更有可能被用來支援為前線駐軍島礁進行補給任務的小型橡皮艇。

另一處類似的維修設施，則計畫建於現有的牡蠣灣（Oyster Bay）海軍設施。仁愛暗沙位於南沙群島，菲國在此處派駐了一支小型分隊，長年駐守在一艘擱淺的廢棄軍艦上，並頻繁與中國船隻發生對峙。北京聲稱擁有幾乎整個南海的主權，儘管國際法庭已裁定其主張並無根據。

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