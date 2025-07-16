恐怖！參與「安娜貝爾」巡迴展期間 美知名靈異調查員突身亡

美國知名靈異調查員里維拉（Dan Rivera）日前在參與「安娜貝爾娃娃」巡迴展期間突然身亡。（擷取自ig「dan_rivera_nespr」）

2025/07/16 16:47

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名靈異調查員里維拉（Dan Rivera）日前在參與「安娜貝爾娃娃」巡迴展期間突然身亡，享年54歲，他的死訊震驚靈異圈。里維拉曾在多場活動中，展示傳說中被「惡靈附身」的安娜貝爾娃娃，並在社群平台上獲得大量關注。他的突然離世，也引發議論。

根據《USA TODAY》與《Evening Sun》報導，主辦單位「新英格蘭靈異研究協會」（NESPR）於本月14日在臉書發文證實，里維拉於7月13日在賓州葛底斯堡（Gettysburg）出差時驟逝，死因尚待釐清。

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NESPR在貼文中表達眾人對里維拉的不捨，並表示他是個熱衷教育大眾了解靈異現象的人，「他的善良與熱情深深感動了每一位認識他的人。」

報導指出，里維拉當時正參加在葛底斯堡舉行的「惡魔在逃巡迴展」（Devils on the Run Tour），該場活動由當地知名導覽業者「葛底斯堡幽靈影像之旅」主辦，地點設於曾為孤兒院的歷史建築，3天活動共吸引超過1260名參觀者，門票全數售罄。

意外發生當晚，當地消防單位接獲報案趕往飯店急救，一名年齡與里維拉相符的男子正接受心肺復甦術（CPR）。目前他的死因尚未確定，驗屍官證實死因仍在調查中。

里維拉不僅是NESPR的首席調查員，也是美國陸軍退伍軍人。他近年透過TikTok及其他社群平台推廣安娜貝爾娃娃的展覽，讓這項活動在美國境內爆紅，吸引不少靈異迷追捧。里維拉曾在活動中引用其導師、著名靈異學者羅琳・華倫（Lorraine Warren）的話，提醒觀眾如何保護自己：「閉上眼睛，想像自己被白色光芒包圍。」

安娜貝爾娃娃據傳曾在1970年代引發一連串靈異事件，最終由華倫夫婦收管，現存於康乃狄克州的靈異博物館內。至於巡迴展未來是否持續，目前尚未有明確說法。原訂今年10月安娜貝爾將現身伊利諾州洛克艾蘭（Rock Island）場次，但主辦單位尚未對外回應後續安排。

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