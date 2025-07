「巨型客人」現身雪梨港觀光！ 海事單位忙翻天

2025/07/16 16:42

〔即時新聞/綜合報導〕雪梨港今日出現1頭未成年座頭鯨,引起當地媒體與民眾熱議。這頭誤闖市中心水域的座頭鯨寶寶,從熱門地標環形碼頭一路「巡遊」到北岸的巴莫拉灣,不僅讓搭船的民眾驚呼連連,也讓當地交通與海事單位忙翻天。

根據《衛報》報導,這頭座頭鯨當地時間16日清晨約8點,首次被通勤民眾發現在福特丹尼森(Fort Denison)附近,之後接連出現在環形碼頭、花園島、華生灣與巴莫拉灣等多處景點,宛如展開一趟「雪梨港一日遊」。

新南威爾斯州鯨魚專家皮羅塔博士(Vanessa Pirotta)表示,這頭鯨魚異常好奇,「不是每天都能看到鯨魚繞進華生灣閒晃!」由於牠在港內活動頻繁,也造成部分渡輪出現航行困難,「等於是我們正護送一頭體型如校車的哺乳動物離開港口。」

據報導,當地海事與國家公園單位已出動小艇,在鯨魚四周維持護航隊形,劃設排他區域,防止其他船隻靠近,確保人鯨雙方安全。交通單位指出,上午僅有F3帕拉馬塔渡輪出現短暫延誤,下午各航線已恢復正常,並持續密切監控鯨魚動向。

皮羅塔說,雖然鯨魚偶爾會偏離沿岸的「座頭鯨高速公路」,進入雪梨港的情況並不罕見,但像這頭鯨這麼「愛玩」、一路探險到巴莫拉灣的情況相當罕見,「牠雖瘦,卻看起來非常放鬆,好像真的在觀光!」

甚至有目擊者拍下牠在淺水區與立槳玩家近距離接觸的畫面,岸上民眾也驚呼連連。皮羅塔說,這樣的行為更像是南露脊鯨,而非座頭鯨,「這隻鯨魚持續給我們驚喜!」

專家研判,牠目前健康狀況尚可,應是正在往南遷徙,可能在夜間誤闖港口。此次出現也為當地「野性雪梨港計畫」帶來寶貴觀察機會。

