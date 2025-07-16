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    「巨型客人」現身雪梨港觀光！ 海事單位忙翻天

    雪梨港今日出現1頭未成年座頭鯨。圖為雪梨港。（法新社）

    雪梨港今日出現1頭未成年座頭鯨。圖為雪梨港。（法新社）

    2025/07/16 16:42

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕雪梨港今日出現1頭未成年座頭鯨，引起當地媒體與民眾熱議。這頭誤闖市中心水域的座頭鯨寶寶，從熱門地標環形碼頭一路「巡遊」到北岸的巴莫拉灣，不僅讓搭船的民眾驚呼連連，也讓當地交通與海事單位忙翻天。

    根據《衛報》報導，這頭座頭鯨當地時間16日清晨約8點，首次被通勤民眾發現在福特丹尼森（Fort Denison）附近，之後接連出現在環形碼頭、花園島、華生灣與巴莫拉灣等多處景點，宛如展開一趟「雪梨港一日遊」。

    新南威爾斯州鯨魚專家皮羅塔博士（Vanessa Pirotta）表示，這頭鯨魚異常好奇，「不是每天都能看到鯨魚繞進華生灣閒晃！」由於牠在港內活動頻繁，也造成部分渡輪出現航行困難，「等於是我們正護送一頭體型如校車的哺乳動物離開港口。」

    據報導，當地海事與國家公園單位已出動小艇，在鯨魚四周維持護航隊形，劃設排他區域，防止其他船隻靠近，確保人鯨雙方安全。交通單位指出，上午僅有F3帕拉馬塔渡輪出現短暫延誤，下午各航線已恢復正常，並持續密切監控鯨魚動向。

    皮羅塔說，雖然鯨魚偶爾會偏離沿岸的「座頭鯨高速公路」，進入雪梨港的情況並不罕見，但像這頭鯨這麼「愛玩」、一路探險到巴莫拉灣的情況相當罕見，「牠雖瘦，卻看起來非常放鬆，好像真的在觀光！」

    甚至有目擊者拍下牠在淺水區與立槳玩家近距離接觸的畫面，岸上民眾也驚呼連連。皮羅塔說，這樣的行為更像是南露脊鯨，而非座頭鯨，「這隻鯨魚持續給我們驚喜！」

    專家研判，牠目前健康狀況尚可，應是正在往南遷徙，可能在夜間誤闖港口。此次出現也為當地「野性雪梨港計畫」帶來寶貴觀察機會。

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