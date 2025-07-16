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    庫德斯坦3個油田遭無人機襲擊 無人承認下手

    伊拉克北部庫德斯坦自治區3個油田遭裝載炸藥的無人機襲擊。（路透）

    伊拉克北部庫德斯坦自治區3個油田遭裝載炸藥的無人機襲擊。（路透）

    2025/07/16 15:32

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕伊拉克庫德斯坦反恐部門稱，今（16）日庫德斯坦自治區3個油田遭裝載炸藥的無人機襲擊。過去幾週伊拉克，尤其是庫德斯坦地區，遭遇了一系列無人承認的無人機和飛彈攻擊。

    根據《法新社》報導，庫德斯坦反恐部門表示，16日上午6時和6時15分（格林威治標準時間上午3時和3時15分），2架裝載炸藥的無人機襲擊位於扎胡區（Zakho）、由挪威石油集團DNO運營的佩什卡比爾（Peshkabir）油田。

    上午7時（格林威治標準時間上午4時），1架類似無人機也襲擊同一地區由DNO運營的塔克（Tawke）油田。另一起攻擊發生在上午7時14分（格林威治標準時間上午4時14分），地點為是美國亨特石油公司在杜胡克省（Dohuk）營運的一個油田，但未造成人員傷亡或物質損失。

    這次襲擊發生之際，伊拉克首都巴格達和阿比爾（Arbil）之間因石油出口問題而緊張局勢加劇，一條途經土耳其的主要輸油管道自2023年後因法律糾紛和技術問題而關閉。

    事實上伊拉克長期飽受衝突困擾，經常遭受此類攻擊，這通常與伊朗與美國及其盟友以色列之間的地區代理權鬥爭有關。庫德斯坦在動盪的伊拉克中被視為一片相對穩定的綠洲，由於與美國和歐洲國家的密切聯繫吸引外國投資者。

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