日本頻傳棕熊襲人！北海道獵人失蹤 山路發現步槍、血跡

北海道政府對福島町全域發布「棕熊警報」。（路透）

2025/07/16 16:16

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道近日頻傳棕熊襲人事件，當地目前已經發出棕熊警報，地方警方、消防隊與獵人組隊日夜巡邏，嚴防更多「熊禍」。然而，昨（15）日再傳1名獵人失蹤事件，搜救人員在山路邊發現疑似該名獵人所持的步槍，附近還有血跡，就在上週六同一地點附近，才有民眾目擊1頭大型棕熊出沒，狀況令人擔憂。

綜合外媒報導，該名獵人昨日在函館惠山失蹤，友人發現他未返家後報案，隨後救難人員在山路邊發現疑似其所持獵槍，並在附近發現血跡，令人憂心是否遭熊襲，因就在事發地點不遠處，上週六曾有民眾目擊1頭大型棕熊出沒。

請繼續往下閱讀...

今日搜救任務仍在持續，警方在惠山山麓1所中學附近的林間道路上找到了獵人的車輛，汽車發現地點的附近斜坡上，發現了獵人摔倒的足跡，不排除獵人可能失足滑落山坡。

自上個月底以來，惠山附近出現了一系列棕熊出沒事件，上週六，就在發現獵人足跡的附近地點，才有人發現1頭巨大的棕熊出沒。警方呼籲市民和登山者，務必小心棕熊。

日本北海道福島町12日發生1起送報員遭棕熊攻擊致死事件，北海道政府對當地發布了為期1個月的「棕熊警報」，地方警方、消防隊與獵人組隊展開24小時巡邏警戒。這是該制度自2022年5月建立以來，首次的警報發布。根據當地描述，該地熊隻體型約1.5公尺，與恵山山區出沒的熊相比稍小。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法