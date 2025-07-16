巴西檢方請求判定前總統波索納洛政變罪 最高可面臨40年監禁

巴西1名檢察官15日請求巴西最高法院裁定前總統波索納洛策畫政變罪名成立。（法新社）

2025/07/16 15:44

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕巴西1名檢察官15日在結案陳詞中請求巴西最高法院裁定前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）策畫政變罪名成立。波索納洛被指控試圖推翻其左翼對手、現任總統魯拉贏得的2022年大選結果。

根據《法新社》報導，檢方告知法庭，波索納洛和其他7人犯有參與「武裝犯罪團體」罪，並試圖「暴力推翻民主秩序」。檢察官稱，波索納洛曾試圖推翻大選陰謀失敗原因是，軍方沒有站在他這邊。

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辯方進行結案陳詞後，由5名法官組成的合議庭將決定波索納洛命運。如果罪名成立，波索納洛及其同案被告可能面臨最高40年監禁。

波索納洛自稱是政治迫害受害者，他15日對新聞網站《Poder360》說「他們不是想把我關進監獄，而是想除掉我。」

值得注意的是，美國總統川普在社群媒體上多次呼籲停止對波索納洛審判，並指責巴西當局進行政治迫害。

川普上週還致函魯拉宣布課50%關稅，並將此舉與波索納洛正深陷的司法審判掛鉤，直指該審判為一場針對其盟友的「獵巫行動」。川普警告，巴西若實施報復，美國將「加倍奉還」。

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