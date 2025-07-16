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    中國驚傳16歲少女在飛機上分娩 疑似還有梅毒

    中國16歲少女在山東航空客機上分娩，後續還驗出感染了梅毒。（圖擷自微博）

    中國16歲少女在山東航空客機上分娩，後續還驗出感染了梅毒。（圖擷自微博）

    2025/07/16 14:42

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國山東航空SC4884航班，12日準備從海南省海口美蘭國際機場起飛前，驚傳有1名16歲少女感到腹痛，沒過多久就開始分娩，在急救人員協助下母嬰平安，但後續傳出女孩檢測出梅毒弱陽性，這則消息目前已登上微博熱搜第1。

    從中國微博消息可以看到，這名少女當天是獨自搭機，沒有父母或伴侶陪同，進入機上廁所一陣子後就出來向空服員求助，指稱自己快要生小孩了，隨即由機場醫務員和機組人員合力接生，並將母、嬰送往醫院。

    不過，少女的男友在接到通知後，表示自己不會負責也不會去照顧產婦、孩子，而且少女還被診斷出梅毒感染，導致當天協助接生的空服員被迫停職並且受預防治療，客機也展開全面消毒、更換相關座椅。

    這則消息引發微博網友議論，有人透露中國的性同意年紀為14歲，因此若少女是男友合意性交，那基本上就無法追究男友的責任；不少人則被16歲就未婚懷孕產子、感染性病嚇壞。

    至於少女父母始終沒出面一事，有消息指稱其父母被航空公司拉入黑名單因此無法搭機，並且事前也不知道自己的女兒已經懷孕，目前父親已前往海口探視。

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