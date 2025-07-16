美國一家人因洪水撤離後 房屋發生爆炸

美國紐澤西州的拉莫斯一家因禍得福，他們為躲避洪水而離開家，沒想到家之後發生爆炸。圖為紐澤西州洪水。（擷自X@BGatesIsaPyscho）

2025/07/16 15:41

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕位於美國紐澤西州北普萊恩菲爾德（NORTH PLAINFIELD）的拉莫斯 （Lina Delgado-Ramos） 一家最近因禍得福，他們為了躲避洪水而離開家，沒想到家在之後發生猛烈爆炸。

根據《紐約郵報》報導，拉莫斯和她的丈夫、姐姐、表妹以及他們的黃金獵犬逃離位於北普萊恩菲爾德的家，以躲避14日晚上致命洪水。僅僅幾個小時過後，房子就發生爆炸。

請繼續往下閱讀...

拉莫斯對此表示「感謝上帝，我們沒再回去，我們原本計畫回家過夜。我們本來會待在屋裡，然後就砰（模擬爆炸聲）。」

此前紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）宣布該州進入緊急狀態，因為聯合郡（Union）山邊等一些城鎮降雨量超過135.64公釐，國家氣象局向全州發布山洪預警。拉莫斯指出，當洪水預警來襲時，她帶著家人在下午6點左右移動到地勢較高的格林布魯克（Green Brook）的一座小山上，距離他們位於北普萊恩菲爾德的住所約4.83公里。

晚上9點左右，他們決定返回家中，但由於街上積水太多，他們無法開車。晚上10點拉莫斯的丈夫和表妹試圖步行前往房屋，查看受損程度。晚上11點半左右，丈夫打電話告知拉莫斯，他聽到一聲巨響後，他們住處燃起熊熊烈火。

拉莫斯說，調查人員正在努力查明爆炸原因，有一些鄰居報告稱在該地區聞到煤氣味。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法