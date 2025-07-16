賴清德將造訪 中國痛批巴拉圭： 背對中國、國際社會的「異類」

中國外交部發言人林劍。（歐新社）

2025/07/16 14:33

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）14日宣布我國總統賴清德將於8月到訪，巴拉圭正準備相關事宜。對此，中國外交部痛批巴拉圭「背對」中國、做國際社會的「異類」，並要巴拉圭早日承認「一中原則」，與中國在關係上做出改變。

中國外交部昨（15）日例行記者會中，外媒提問指，巴拉圭總統正在為賴清德下月訪問作準備，賴清德還預計會訪問貝里斯，並很可能過境美國，中方是否要求美方不允許賴過境，美方又有何回應？

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對此，中國外交部發言人林劍表示，不少拉丁美洲國家一段時間以來，最大的感慨就是，巴拉圭不能再繼續「背對」中國、做國際社會的「異類」，應該早日承認一個中國原則，在與中國關係上做出改變。「我們也希望有關拉美和加勒比海國家認清大勢，並慎重處理涉台問題，早日加入中拉友好合作的大家庭。」

至於賴清德過境美國問題，林劍並沒有正面回答是否已要求美方不允許賴清德過境，但他指出，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由「竄美」，堅決反對美方以任何形式縱容支持「台獨」分離主義者及其分裂行徑。美方應認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題。

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