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    學會當「更大的熊」！ CNN揭川普對普廷「翻臉」內幕

    分析指出，川普近期對俄政策的強硬轉向，源於他體認到，在與普廷這樣的對手交手時，單純的善意無效，唯有證明自己是「一頭更大的熊」，才能主導外交局勢。 （法新社資料照）

    分析指出，川普近期對俄政策的強硬轉向，源於他體認到，在與普廷這樣的對手交手時，單純的善意無效，唯有證明自己是「一頭更大的熊」，才能主導外交局勢。 （法新社資料照）

    2025/07/16 14:06

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普對烏克蘭的政策出現戲劇性轉變。數月前，他還在橢圓形辦公室訓斥烏克蘭總統澤倫斯基，稱其「毫無籌碼」；但本月14日，他卻與北約秘書長宣布將提供數十億美元的先進武器。根據美國有線電視新聞網（CNN）與華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）的綜合分析，這場轉變的背後，是川普式外交在現實面前的必然修正。

    曾任多位美國總統國安高層的CNN全球事務分析師麥格克（Brett McGurk）撰文指出，川普上任之初，其團隊誤判了衝突的根源，試圖以「示好」換取普廷的善意，結果卻是俄羅斯不斷的背信與戰事升級。麥格克以其過往與俄羅斯交手的經驗比喻，俄國人就像一頭在跳舞的熊，除非你證明自己是「一頭更大的熊」，否則牠將決定一切。

    在經歷了數月的挫敗後，川普政府面臨了抉擇點：一是放任烏克蘭防禦耗盡；二是透過軍援與制裁威脅，強化外交籌碼。川普最終選擇了後者。麥格克分析，新策略包含三大支柱：軍援烏克蘭、鞏固盟友，以及威脅實施新制裁。

    然而，「大西洋理事會」的專家們對此策略的成效提出更審慎看法。前國防部官員古諾夫（Tressa Guenov）警告，武器交付的速度是最大挑戰，全新的愛國者系統生產線緩慢，若要即時馳援，勢必得動用美軍自身庫存，或說服其他盟國「插隊」，這將帶來複雜的外交權衡。

    在制裁方面，前助理國務卿弗里德（Daniel Fried）則坦言，對中、印等國課徵高額關稅的威脅，在美方正與這些國家進行貿易談判的背景下，「可能效果不彰」。

    儘管存在諸多挑戰，但專家們普遍認為，相較於幾週前外界擔憂的「美國放棄烏克蘭」，川普的新路線，已是「一大進步」。

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