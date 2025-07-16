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    同公司近月第2人！ 日本藥廠高層涉間諜罪 遭中國判3年半

    日商安斯泰來製藥公司1名60餘歲男員工，16日遭北京法院以間諜罪名判處有期徒刑3年6個月。（彭博資料照）

    日商安斯泰來製藥公司1名60餘歲男員工，16日遭北京法院以間諜罪名判處有期徒刑3年6個月。（彭博資料照）

    2025/07/16 14:59

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本駐中國大使館透露，日商安斯泰來製藥公司（Astellas Pharma）1名60餘歲男員工，16日遭北京市第二中級人民法院以間諜罪名判處有期徒刑3年6個月。

    據日媒《共同社》報導，日本政府迄今仍在高層對談中，要求中方釋放包括該名男子在內的被拘留日本人。本次判決結果有罪，勢必對兩國人員交流、日企投資等中日關係造成影響。

    日本駐中國大使金杉憲治16日親自赴法院旁聽判決。

    該名男子此前派駐中國，是安斯泰來製藥在當地的高階主管。他還曾擔任日企在中國組成的「中國日本商會」要職。他2023年3月被拘留；2024年8月被起訴，同年11月首度公開庭審。中方迄今未透露被起訴的具體內容。

    中國於2014年施行《反間諜法》，不僅實施嚴格的社會管控，同時加強了對外籍人士的監管。2023年更實施了擴大「間諜行為」定義的修訂版《反間諜法》。

    今年5月13日，另1名50餘歲日籍男子因「從事間諜活動」，被中國上海市第一中級人民法院判處有期徒刑12年。據《華爾街日報》報導，該男同樣在安斯泰來製藥擔任高階主管，並同為日本在中國商界的重要成員。

    日本駐中國大使館稱，2014年起包括安斯泰來製藥日籍員工在內，共有17名日本人被拘留，截至目前仍有5人被中國當局扣押。

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